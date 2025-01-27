В Африці розпалюється новий конфлікт. Що відбувається на кордоні ДР Конго та Руанди

Підтримувані Руандою конголезькі повстанці з руху M23 оголосили про захоплення великого міста Гома на сході Демократичної республіки Конго. Повідомляється про загибель міжнародних миротворців, сотні тисяч жителів покинули домівки через побоювання, що багаторічний конфлікт знову може розгорітися в масштабну регіональну війну.

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Що відбувається на сході ДР Конго і яка роль Руанди

На вихідних повстанці з угруповання М23 за підтримки армії Руанди вторглися в передмістя Гоми, спровокувавши масову паніку і втечу населення. Інтенсивні бої в околицях адміністративного центру провінції Північне Ківу з населенням близько мільйона осіб поновилися останніми тижнями. "Рух 23 Березня" (або угруповання М23) перейшов у наступ після провалу посередницьких зусиль під егідою Анголи.



Фото: місто Гома розташоване на східному кордоні з Руандою (карта SkyNews)

Сьогодні повстанці увійшли в центральну частину. Як пише Reuters, не зрозуміло, чи утримують вони контроль над усім містом. За словами місцевих жителів і чиновників, урядова армія ДР Конго і миротворці ООН все ще перебувають в аеропорту.

"У місті хаос. Біля аеропорту ми бачимо солдатів, але я ще не бачив M23. Є також випадки розграбування магазинів", - повідомив один очевидець.

У районі аеропорту, в центрі Гоми і ближче до кордону з Руандою чути безладну стрілянину. У соціальних мережах з'явилися непідтверджені відео того, як місцеві жителі розносять митний склад, а, імовірно, колони добре озброєних бойовиків M23 рухаються північними передмістями. У самій Гомі не залишилося жодного командування, крім поліції і солдатів.

До цього в січні повстанці взяли під контроль Мінову, ключове місто на одному з основних маршрутів постачання Гоми, і Саке, який був головною оборонною позицією армії ДР Конго. У п'ятницю вони застрелили військового губернатора Північного Ківу, а в суботу дали урядовим військам у Гомі 48 годин на здачу.

#DRCongo : апокаліптичні сцени в #Goma, коли сотні тисяч людей змушені тікати, відчайдушно рятуючись від наступаючих військ #M23 і Руанди.



Багато хто з людей вже більше 30 років перебувають у бігах. pic.twitter.com/rYX1jhGXjZ - Thomas van Linge (@ThomasVLinge) 26 січня 2025 року

Відео: тисячі людей залишають Гому через повстанців М23

На вчорашньому Радбезі глава миротворчої місії ООН Бінту Кейта заявила, що бойовики наступають в умовах постійного переміщення мирних жителів, яких використовують як живий щит. "Дороги заблоковані, М23 оголосило повітряний простір закритим, ми опинилися в пастці", - зазначила вона.

Посол Руанди в ООН заявив, що нинішнє загострення можна було попередити, якби уряд ДР Конго "продемонстрував справжню прихильність до миру". І закликав знайти шляхи повернення до дипломатичних процесів із залученням інших країн Африки. Генсек ООН Антоніу Гутерріш засудив наступ M23 "за підтримки сил оборони Руанди" і вимагає від повстанців негайно припинити ворожі дії і вивести свої війська.



Фото: озброєні люди в Гомі - столиці провінції Північне Ківу (Getty Images)

Сьогодні до 03:00 більше сотні конголезьких солдатів здали зброю уругвайським військам миротворчої місії. Вранці співробітники місії та їхні сім'ї евакуювалися в Руанду, де на них чекали 10 автобусів.

Про захоплення Гоми лідер M23 Корнель Нангу оголосив за кілька хвилин до закінчення ультиматуму. Уряд поки не підтвердив втрату міста. Сьогодні Радбез ООН проведе чергове екстрене засідання. Також повідомляється, що в сутичках із повстанцями загинули 13 миротворців із ПАР та Уругваю.

Прямо зараз тривають взаємні обстріли між військами ДР Конго та Руанди через спільний кордон біля Гоми.

Хто такі повстанці М23 та коротка історія конфлікту

Східні прикордонні райони ДР Конго залишаються осередком напруженості після двох послідовних регіональних воєн, що стали результатом геноциду народу тутсі в Руанді.

"Рух 23 Березня" - є одним із приблизно сотні збройних угруповань, які борються за контроль над Північним Ківу. Він складається переважно з представників тутсі і заявляє, що діє для захисту цієї етнічної групи.

Уперше рух сформувався біля кордонів Руанди в 2012 році. Його ядром стали близько 300 військовослужбовців тутсі, які дезертирували з урядової армії ДР Конго. Свою боротьбу повстанці пояснювали тим, що конголезька влада не виконувала угоду від 23 березня 2009 року і гнобила тих, хто розмовляв кіньяруандою - офіційною мовою Руанди.

Лідери М23 заявляли, що прагнуть захистити конголезьких тутсі від збройних угруповань хуту, зокрема тих, які складаються з угруповань, що влаштували геноцид у Руанді в 1994 році, а потім втекли в сусідню країну. Але є думка, що М23 також є сателітом сусідів ДР Конго, створеним для захоплення багатих ресурсами території. Згідно зі звітом ООН від 2012 року, Руанда та Уганда постачали повстанців і навіть посилали їм на допомогу свої армії, щоб допомогти в захопленні міст.



Фото: президент Руанди Поль Кагаме є вихідцем з народу тутсі та, незважаючи на очевидні факти, заперечує підтримку повстанців М23(wikimedia.org)

Восени 2012-го рух М23 на 10 днів захоплював Гому. Але зазнав низки поразок від урядової армії, солдатів миротворчої місії та Бригади оперативного втручання ООН з військовослужбовців Танзанії, Малаві та ПАР. За рік приблизно 1500 повстанців здалися владі Уганди, відтоді угруповання протягом 8 років майже не проявляло активності.

У червні 2021 року президент ДР Конго Фелікс Чісекеді надав руандійській компанії право на очищення золота, що видобувається в його країні. Угода викликала роздратування з боку влади Уганди, і її солдати з дозволу Чісекеді зайшли в Північне Ківу під приводом переслідування ісламістів з Альянсу демократичних сил (АДС). Їм також дозволили забезпечувати безпеку доріг у східній частині країни, що вже обурило президента Руанди Поля Кагаме, який, до слова, є представником народу тутсі.

До цього періоду належить і відродження М23. У листопаді 2021 року повстанці зайняла два поселення в Північному Ківу, а до березня 2022-го - основну частину території Рутшуру на кордоні з Угандою і Руандою. Ключовим двигуном кризи вважалося суперництво цих країн за контроль над ресурсами. У ДР Конго знаходяться найбільші у світі запаси кобальту, германію і танталу, а також значні поклади вугілля, заліза, міді, цинку, літію, золота, алмазів і нафти.

У лютому 2022 року Кагаме виступив із гнівною 50-хвилинною промовою, у якій заявив про загрозу нацбезпеці. Він вказав на можливі зв'язки ісламістів із залишками руандійських військових злочинців хуту, а також допустив розміщення своїх військ без схвалення Чісекеді.

Кагаме заперечував факт того, що Руанда озброїла угруповання М23. Самі повстанці стверджують, що нібито знайшли зброю в шахтах, де залишили її під час відступу 2013 року. Лідер Руанди підкреслює, що всі члени М23 є конголезькими громадянами, а причина їхнього повстання криється у внутрішніх проблемах ДР Конго.

Про деескалацію відносин між країнами Кагаме і Чісекеді домовилися на саміті в Анголі в липні 2022 року. Згідно із заявою офісу конголезького президента, дорожня карта передбачала негайне припинення бойових дій, а також негайний вихід повстанців із позицій армії ДР Конго. Однак рух M23 заявив, що не вважає себе зобов'язаним дотримуватися дорожньої карти.

Нинішнє загострення, ймовірно, є продовженням боротьби за ресурси. За даними експертів ООН, Руанда направила до 4000 військових і надала значну вогневу міць, включно з ракетами та снайперами, для підтримки повстанців. Офіційний Кігалі звинуватив Кіншасу в провокуванні бойових дій.

Як на нове загострення реагують у світі

У зв'язку з наступом повстанців МЗС ДР Конго оголосило про розрив дипломатичних відносин з Руандою. Остання евакуювала свій дипломатичний корпус із Кіншаси, але попри очевидні факти заперечує підтримку М23. Хоча раніше визнавала розміщення військ і ракетних систем у східній частині сусідньої країни "заради власної безпеки".

За оцінками агентства ООН у справах біженців, лише від початку 2025 року в Північному та Південному Ківу близько 400 тисяч людей вимушено залишили свої домівки. Через це повідомлялося про удари по таборах переселенців. Зокрема, минулого тижня було зруйновано п'ять імпровізованих притулків і сильно постраждав один табір недалеко від Гоми.



Фото: сотні тисяч біженців покинули домівки через наступ повстанців (Getty Images)

Напередодні Рада безпеки ООН вимагала припинити наступ. У розлогій заяві Руанду і ДР Конго закликали повернутися до переговорів заради досягнення миру і вирішення питань, пов'язаних із присутністю руандійських військ у східній частині ДР Конго і підтримкою конголезцями повстанських сил у Руанді.

У заяві Радбезу засуджується "кричуще нехтування суверенітетом і територіальною цілісністю ДР Конго, включаючи несанкціоновану присутність зовнішніх сил". Що це за зовнішні сили прямо не вказується, але вимагається, щоб вони "негайно пішли".

У першій реакції на кризу за нової адміністрації Дональда Трампа тимчасовий посол США при ООН Дороті Ши заявила, що Сполучені Штати розглянуть усі інструменти, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто підтримує збройний конфлікт.

"Ми засуджуємо бойові дії Руанди та M-23 у Гомі та напад на Саке. Використання Руандою сучасної зброї та систем поставило під загрозу як миротворців ООН, так і людей, які рятуються від насильства", - додала вона.

Заступник постпреда Великої Британії в ООН Джеймс Каріукі заявив, що напади на миротворців можуть кваліфікувати як воєнні злочини, і в нинішній ситуації не може бути військового рішення. За його словами, міністр закордонних справ Девід Леммі закликав руандійського президента до термінової деескалації та повернення за стіл переговорів.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро висловив солідарність із Демократичною республікою Конго і засудив дії Руанди. "Бої мають припинитися, а діалог відновитися", - заявив він сьогодні після прибуття на засідання Ради ЄС у Брюсселі.

При підготовці тексту використовувалися публікації Reuters, Associated Press, CNN, Sky News і The Guardian.