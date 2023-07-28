Війська Руанди вторглися в Демократичну Республіку Конго
Війська Руанди перетнули кордон Демократичної Республіки Конго і атакували її прикордонні сили. За інформацією військових ДР Конго, атака була відбита.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Після атаки руандійці відступили за межі кордону. У ДР Конго попередили, що у разі повторних провокацій ситуація може вийти з-під контролю та перерости у повномасштабний збройний конфлікт між двома країнами.
Протистояння Демократичної Республіки Конго та Руанди
У березні 2022 року уряд Конго звинуватив збройні сили Руанди у підтримці повстанців із угруповання "Рух 23 березня" (М23), які перебувають у бойовій конфронтації з урядом Конго. За даними ООН, руандійські війська боролися разом із М23 у східній частині Конго, а також постачали повстанцям зброєю.
М23 відстоює інтереси тутсі біля Конго. Лідери М23 незадоволені тим, як уряд Конго виконував свої зобов'язання щодо мирних угод від 23 березня 2009 року. З початку жовтня 2022 року відновилися бої між збройними силами Конго та повстанцями з М23. У 2023 році уряд ДР Конго визнав М23 терористичним угрупуванням.
У січні Місія ООН зі стабілізації в Демократичній Республіці Конго, відома як MONUSCO, розпочала нову операцію із захисту цивільного населення в провінції Північне Ківу на сході країни. Такого кроку було зроблено незабаром після відновлення бойових дій між Збройними силами ДР Конго та повстанським угрупуванням "М23".
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