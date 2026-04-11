Трамп оголосив розмінування Ормузької протоки: ЗМІ пишуть про прохід кораблів ВМС США

У себе в пості Трамп написав, що "фейкові ЗМІ повністю втратили довіру", оскільки через "синдром ненависті до Трампа" люблять говорити, що Іран "перемагає".

Сам лідер США вказує, що це не так, і що насправді Іран програє і "програє дуже крупно".

"Їхній флот знищено, їхні військово-повітряні сили знищено, їхня зенітна артилерія не існує, радари не працюють, їхні ракетні та безпілотні заводи практично знищено разом із самими ракетами і безпілотниками, і, що найважливіше, їхні багаторічні "лідери" більше не з нами, слава Аллаху!", - пише Трамп.

За його словами, єдине, що залишилося в Ірану, так це загроза того, що корабель може "зачепитися" за одну з морських мін в Ормузькій протоці. Тут же Трамп додав, що всі 28 мінних тральщиків Тегерана вже на дні моря, а також анонсував розмінування протоки.

"Зараз ми починаємо процес розмінування Ормузької протоки як послугу країнам усього світу, включно з Китаєм, Японією, Південною Кореєю, Францією, Німеччиною та багатьма іншими. Неймовірно, але у них немає ні сміливості, ні волі, щоб виконати цю роботу самостійно. Однак, що дуже цікаво, порожні нафтовози з багатьох країн прямують до США, щоб завантажитися нафтою", - заявив президент.

Тим часом журналіст Axios Барак Равід пише, що за словами його джерела, "кілька кораблів ВМС США" перетнули сьогодні Ормузьку протоку.

"Цей крок не був узгоджений з Іраном. Це перший випадок перетину американськими військовими кораблями Ормузької протоки з початку війни", - додав він.

При цьому незрозуміло, які саме увійшли кораблі. Як відомо, добою раніше Трамп сказав, що за 24 години буде дана оцінка переговорам з Іраном. При цьому додав, що США готуються і до негативного сценарію і їхні кораблі отримують нове озброєння на випадок провалу дипломатії.

Журналіст Барак Равід зробив ще один пост. Його джерело повідомило, що військові кораблі США перетнули Ормузьку протоку зі сходу на захід, увійшовши в Перську затоку, а потім повернулися на схід через протоку в Аравійське море.

"Ця операція була спрямована на забезпечення свободи судноплавства в міжнародних водах", - сказав чиновник США.