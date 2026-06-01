Трамп оголосив про рішення, якого вимагав Іран

Президент США Дональд Трамп заявив, що після переговорів з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху та представниками "Хезболли" сторони погодилися припинити бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа в соцмережі Truth Social.

За словами американського президента, він провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, після якої було ухвалено рішення не направляти ізраїльські війська до Бейрута.

"Я провів дуже плідну телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Бібі Нетаньягу, і війська до Бейрута не будуть направлені, а ті війська, що вже вирушили туди, вже повернули назад", - написав Трамп.

Також президент США повідомив про контакти через посередників із представниками "Хезболли".

За його словами, сторони погодилися припинити взаємні атаки.

"Через високопоставлених представників я провів дуже плідну розмову з "Хезболлою", і вони погодилися, що всі бойові дії будуть припинені - Ізраїль не буде на них нападати, а вони не будуть нападати на Ізраїль", - заявив американський лідер.

Саме деескалації в Лівані раніше вимагав Іран для продовження переговорів із Вашингтоном.

Реакція Ізраїлю

Водночас міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац уточнив, що в Єрусалимі розглядають домовленість як стримувальний механізм, а не відмову від силової відповіді.

"Трамп прийняв сформульоване нами рівняння, згідно з яким обстріл наших населених пунктів означає бомбардування Бейрута. Саме це мається на увазі в його заяві", - наголосив Кац.

Своєю чергою Нетаньягу повідомив, що попередив Трампа про готовність Ізраїлю завдати ударів по Бейруту, якщо "Хезболла" продовжить атаки.

"Сьогодні ввечері я розмовляв із президентом Трампом і повідомив йому, що якщо "Хезболла" не припинить нападати на наші міста та наших громадян, Ізраїль завдасть удару по терористичних об'єктах у Бейруті. Наша позиція з цього питання залишається незмінною", - заявив ізраїльський прем'єр.

При цьому він наголосив, що Армія оборони Ізраїлю продовжить операції на півдні Лівану відповідно до затверджених планів.

Переговори США та Ірану

Нагадаємо, раніше Іран призупинив переговори зі США через загострення бойових дій у Лівані. У Тегерані заявили, що не повернуться до діалогу, доки не припиняться ізраїльські військові операції в регіоні.