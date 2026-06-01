Трамп объявил о решении, которого требовал Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что после переговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями "Хезболлы" стороны согласились прекратить боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social.

По словам американского президента, он провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, после которого было принято решение не направлять израильские войска в Бейрут.

"Я провел очень плодотворный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху, и войска в Бейрут не будут направлены, а те войска, которые уже отправились туда, уже вернули обратно", - написал Трамп.

Также президент США сообщил о контактах через посредников с представителями "Хезболлы".

По его словам, стороны согласились прекратить взаимные атаки.

"Через высокопоставленных представителей я провел очень плодотворный разговор с "Хезболлой", и они согласились, что все боевые действия будут прекращены - Израиль не будет на них нападать, а они не будут нападать на Израиль", - заявил американский лидер.

Именно деэскалации в Ливане ранее требовал Иран для продолжения переговоров с Вашингтоном.

Реакция Израиля

В то же время министр обороны Израиля Исраэль Кац уточнил, что в Иерусалиме рассматривают договоренность как сдерживающий механизм, а не отказ от силового ответа.

"Трамп принял сформулированное нами уравнение, согласно которому обстрел наших населенных пунктов означает бомбардировку Бейрута. Именно это подразумевается в его заявлении", - подчеркнул Кац.

В свою очередь Нетаньяху сообщил, что предупредил Трампа о готовности Израиля нанести удары по Бейруту, если "Хезболла" продолжит атаки.

"Сегодня вечером я разговаривал с президентом Трампом и сообщил ему, что если "Хезболла" не прекратит нападать на наши города и наших граждан, Израиль нанесет удар по террористическим объектам в Бейруте. Наша позиция по этому вопросу остается неизменной", - заявил израильский премьер.

При этом он подчеркнул, что Армия обороны Израиля продолжит операции на юге Ливана в соответствии с утвержденными планами.

Переговоры США и Ирана

Напомним, ранее Иран приостановил переговоры с США из-за обострения боевых действий в Ливане. В Тегеране заявили, что не вернутся к диалогу, пока не прекратятся израильские военные операции в регионе.