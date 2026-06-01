Головна » Новини » У світі

Трамп здивував реакцією на "паузу" Ірану в переговорах

20:38 01.06.2026 Пн
2 хв
Чому американський лідер вирішив змінити тактику?
aimg Марія Науменко
Трамп здивував реакцією на "паузу" Ірану в переговорах Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Президент США Дональд Трамп прокоментував повідомлення про призупинення переговорів з Іраном та відповів, чи розглядає Вашингтон можливість відновлення військових ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами американського президента, Тегеран поки не повідомляв Вашингтон про офіційне припинення переговорного процесу.

"Якщо чесно, я вважаю, що ми занадто багато говорили. Гадаю, було б дуже добре просто замовкнути", - заявив Трамп.

При цьому він дав зрозуміти, що нинішня ситуація не означає автоматичного повернення до масштабних військових операцій проти Ірану.

"Це не означає, що ми поїдемо туди і почнемо скидати бомби, - пояснив лідер США. - Ми просто замовкнемо. Ми збережемо блокаду. Блокада - це шматок сталі".

Трамп також підкреслив, що не відчуває необхідності поспішати з укладанням нової угоди та вважає, що США мають достатньо важелів впливу на Тегеран.

"Я думаю, що можу чекати скільки завгодно", - додав він.

Таким чином, президент США сигналізував про готовність продовжувати політику тиску на Іран, не вдаючись наразі до нової військової ескалації.

Переговори між США та Іраном

Нагадаємо, Іран призупинив переговори зі США через загострення бойових дій у Лівані. У Тегерані заявили, що не повернуться до діалогу, доки не припиняться ізраїльські військові операції в регіоні.

Водночас іранська влада попередила про готовність посилити тиск на противників, зокрема через можливе блокування Ормузької протоки та інших важливих морських маршрутів.

Попри це, за даними Reuters, Тегеран продовжує просувати ідею тимчасової угоди зі США, яка дозволила б послабити санкційний тиск і стабілізувати економічну ситуацію без поступок у ключових питаннях ядерної програми.

Росія втомилася від посланців Трампа і хоче мирних переговорів "по-новому", - NYT
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни