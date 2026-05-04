Трамп оголосив "Проєкт Свободи" і готується звільняти кораблі в Ормузі

У повідомлення президент США наголосив, що наразі десятки нейтральних кораблів опинилися в пастці через конфлікт у регіоні. Вони не мають стосунку до бойових дій. Трамп підкреслив, що деякі країни особисто звернулися до Вашингтона за допомогою.

"Країни з усього світу, майже всі з яких не залучені до конфлікту на Близькому Сході, який так очевидно і жорстоко відбувається на очах у всіх, запитали Сполучені Штати, чи можемо ми допомогти звільнити їхні кораблі, які застрягли в Ормузькій протоці, в ситуації, до якої вони не мають ніякого відношення — вони просто нейтральні та невинні спостерігачі!", - заявив Трамп.

Операція має на меті вивести судна у безпечні води, щоб вони могли продовжити роботу. За словами Трампа, представники США вже ведуть переговори з іранською стороною.

Президент США зазначив: "На благо Ірану, Близького Сходу та Сполучених Штатів ми сказали цим країнам, що ми безпечно виведемо їхні кораблі з цих обмежених водних шляхів, щоб вони могли вільно й ефективно займатися своїми справами".

У своєму повідомленні Трамп підкреслив, що екіпажі заблокованих суден перебувають у складних умовах. На багатьох бортах закінчуються запаси їжі та питної води. Подальше перебування в протоці загрожує здоров'ю моряків.

Він також додав, що після виходу з небезпечної зони більшість компаній не планують повертатися до протоки, поки ситуація в регіоні остаточно не стабілізується.