Трамп оголосив "Проєкт Свободи" і готується звільняти кораблі в Ормузі

США розпочинають масштабну гуманітарну операцію під назвою "Проєкт Свободи" для розблокування цивільних суден в Ормузькій протоці. Місія стартує вже в понеділок вранці за місцевим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа у соцмережі Truth Social.
У повідомлення президент США наголосив, що наразі десятки нейтральних кораблів опинилися в пастці через конфлікт у регіоні. Вони не мають стосунку до бойових дій. Трамп підкреслив, що деякі країни особисто звернулися до Вашингтона за допомогою.
"Країни з усього світу, майже всі з яких не залучені до конфлікту на Близькому Сході, який так очевидно і жорстоко відбувається на очах у всіх, запитали Сполучені Штати, чи можемо ми допомогти звільнити їхні кораблі, які застрягли в Ормузькій протоці, в ситуації, до якої вони не мають ніякого відношення — вони просто нейтральні та невинні спостерігачі!", - заявив Трамп.
Операція має на меті вивести судна у безпечні води, щоб вони могли продовжити роботу. За словами Трампа, представники США вже ведуть переговори з іранською стороною.
Президент США зазначив: "На благо Ірану, Близького Сходу та Сполучених Штатів ми сказали цим країнам, що ми безпечно виведемо їхні кораблі з цих обмежених водних шляхів, щоб вони могли вільно й ефективно займатися своїми справами".
У своєму повідомленні Трамп підкреслив, що екіпажі заблокованих суден перебувають у складних умовах. На багатьох бортах закінчуються запаси їжі та питної води. Подальше перебування в протоці загрожує здоров'ю моряків.
Він також додав, що після виходу з небезпечної зони більшість компаній не планують повертатися до протоки, поки ситуація в регіоні остаточно не стабілізується.
За даними деяких джерел, Іран вирішив відмовитися від деяких своїх колишніх умов і погодився винести ядерну програму країни на стіл переговорів зі США. Крім того, переглянута угода включає також пропозицію поступового відновлення роботи Ормузької протоки в обмін на зняття американської блокади.
Глава МЗС Німеччини провів телефонну розмову з главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі. ФРН теж закликає Тегеран відмовитися від ядерної зброї і відкрити Ормузьку протоку.
Попри поки що заблоковану Ормузьку протоку ціни на нафту впадуть вже до кінця року, запевняє глава Мінфіну США Скотт Бессент. Причиною стане вихід ОАЕ зі складу ОПЕК, після чого ОАЕ, ймовірно, збільшать обсяги видобутку.