Трамп объявил "Проект Свободы" и готовится освобождать корабли в Ормузе

В сообщение президент США отметил, что сейчас десятки нейтральных кораблей оказались в ловушке из-за конфликта в регионе. Они не имеют отношения к боевым действиям. Трамп подчеркнул, что некоторые страны лично обратились к Вашингтону за помощью.

"Страны со всего мира, почти все из которых не вовлечены в конфликт на Ближнем Востоке, который так очевидно и жестоко происходит на глазах у всех, спросили Соединенные Штаты, можем ли мы помочь освободить их корабли, застрявшие в Ормузском проливе, в ситуации, к которой они не имеют никакого отношения - они просто нейтральные и невинные наблюдатели!", - заявил Трамп.

Операция имеет целью вывести суда в безопасные воды, чтобы они могли продолжить работу. По словам Трампа, представители США уже ведут переговоры с иранской стороной.

Президент США отметил: "На благо Ирана, Ближнего Востока и Соединенных Штатов мы сказали этим странам, что мы безопасно выведем их корабли из этих ограниченных водных путей, чтобы они могли свободно и эффективно заниматься своими делами".

В своем сообщении Трамп подчеркнул, что экипажи заблокированных судов находятся в сложных условиях. На многих бортах заканчиваются запасы еды и питьевой воды. Дальнейшее пребывание в проливе угрожает здоровью моряков.

Он также добавил, что после выхода из опасной зоны большинство компаний не планируют возвращаться в пролив, пока ситуация в регионе окончательно не стабилизируется.