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Лідери Європи заявили про готовність зняти санкції з Ірану, але є нюанс

08:06 15.06.2026 Пн
2 хв
Що сказали європейські лідери на адресу Ірану?
aimg Едуард Ткач
Лідери Європи заявили про готовність зняти санкції з Ірану, але є нюанс Фото: від Ірану вимагають дотримуватися, що Тегеран не отримав ядерну зброю (Getty Images)
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Лідери Франції, Німеччини, Італії та Британії виступили зі спільною заявою, в якій привітали мирну угоду США та Ірану. На цьому тлі вони закликали терміново Тегеран до негайного відновлення Ормузької протоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми сповнені рішучості зробити свій внесок у досягнення цієї мети - згідно з вимогами наших відповідних конституцій - зокрема за допомогою суворо оборонної та незалежної місії із забезпечення безпеки комерційного судноплавства і проведення операцій із розмінування", - йдеться в заяві.

Лідери також додали, що "готові зняти відповідні санкції" з Ірану, але тільки у відповідь "на чіткі кроки, що піддаються перевірці" Тегерана стосовно його ядерного питання.

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Крім того, вони наголосили на своїй готовності співпрацювати зі США, Іраном і МАГАТЕ, щоб гарантувати, що Тегеран ніколи не придбає ядерну зброю.

США та Іран досягли угоди

Нагадаємо, цієї ночі президент США Дональд Трамп заявив, що США та Іран досягли рамкової угоди. Поки що сторони її підписали дистанційно, але офіційна церемонія відбудеться вже в п'ятницю, 19 червня, в Женеві.

Також у ЗМІ уточнили, що рамковий документ подовжує перемир'я на 60 днів (включно з Ліваном), розблокує Ормузьку протоку, а також дасть старт переговорам США та Ірану щодо ядерної програми Тегерана.

Крім того, США зобов'язуються обговорити ослаблення санкцій і розморожування заморожених іранських коштів за умови виконання Тегераном умов.

Варто також зазначити, що Дональд Трамп уже встиг пригрозити. Він сказав, що удари по Ірану можуть відновиться, якщо сторони не досягнуть остаточної угоди щодо іранської ядерної програми, які вже незабаром стартують.

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