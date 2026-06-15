Ціни на нафту летять вниз після заяв США про мир з Іраном

Світові ціни на нафту обвалилися сьогодні до найнижчого рівня з 10 березня - ринки відреагували на перспективу завершення конфлікту між США та Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Наскільки впали ціни

Ф’ючерси на нафту марки Brent упали в ціні на 4,08 долара, або 4,7%, до 83,25 долара за барель, а американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 4,35 долара, або 5,1% та коштувала 80,53 долара.

Ціна на обидві марки сировини впала у понеділок, 15 червня, до найнижчого рівня з 10 березня, додавши до падіння їх вартості на більш ніж на 3% 12 червня.

Чому впала ціна

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока буде відкрита для судноплавства, а морська блокада іранських портів з боку США припиниться.

Водночас прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шариф повідомив, що США та Іран планують підписати меморандум про взаєморозуміння у Швейцарії 19 червня.

“Премія за геополітичні ризики, яка була закладена в ціну на сиру нафту, тепер досить агресивно знижується, оскільки трейдери враховують перспективу відновлення потоків нафти”, - сказав головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Що буде далі

Інвестори також оцінюють швидкість відновлення видобутку та експорту нафти країнами Близького Сходу після збитків, завданих війною, а також перспективи повернення судноплавства до регіону.

Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія заявили, що готові скасувати санкції проти Ірану у відповідь на кроки щодо його ядерної програми.

"Окрім негайної цінової реакції, увага тепер переключиться на темпи фактичної нормалізації поставок та дотримання угоди", - сказала старша аналітикиня ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева.