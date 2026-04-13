Трамп офіційно оголосив про початок морської блокади Ірану

"Попередження: якщо будь-який з катерів наблизиться до нашої блокади, він буде негайно ліквідований за допомогою тієї самої системи знищення, яку ми використовуємо проти торговців наркотиками на човнах у морі. Це швидко і жорстоко", - йдеться у заяві.

Президент США додав, що 98,2% наркотиків, що надходять до Сполучених Штатів океаном або морем, зупинено.

Крім того, Трамп заявив, що іранські військово-морські сили майже повністю знищені.

"Військово-морські сили Ірану лежать на дні моря, повністю знищені - 158 кораблів. Ми не вразили лише невелику кількість їхніх, як вони це називають, "швидкісних ударних кораблів", - наголосив він.

Кораблі США біля Оманської затоки

BBC повідомило, що авіаносець і два есмінці США помічені поблизу Оманської затоки. Зокрема, супутникові знімки показують, що авіаносець USS Abraham Lincoln знаходиться приблизно за 200 км від іранського узбережжя.

Два інших військових кораблі за розмірами та формою відповідають есмінцям ВМС США з керованою ракетною зброєю.

Видання припускає, що вони входять до складу авіаносної ударної групи "Лінкольна", але які саме кораблі на знімках, визначити не вдалося.