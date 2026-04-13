Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Трамп офіційно оголосив про початок морської блокади Ірану

18:53 13.04.2026 Пн
2 хв
Президент США погрожує "швидким і жорстоким" знищенням порушників
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

США розпочали анонсовану американським президентом Дональдом Трампом блокаду Ірану. За його словами, іранські ВМС нібито "лежать на дні моря" і повністю знищені 158 кораблів Тегерану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа у соцмережі Truth Social та BBC.

"Попередження: якщо будь-який з катерів наблизиться до нашої блокади, він буде негайно ліквідований за допомогою тієї самої системи знищення, яку ми використовуємо проти торговців наркотиками на човнах у морі. Це швидко і жорстоко", - йдеться у заяві.

Президент США додав, що 98,2% наркотиків, що надходять до Сполучених Штатів океаном або морем, зупинено.

Крім того, Трамп заявив, що іранські військово-морські сили майже повністю знищені.

"Військово-морські сили Ірану лежать на дні моря, повністю знищені - 158 кораблів. Ми не вразили лише невелику кількість їхніх, як вони це називають, "швидкісних ударних кораблів", - наголосив він.

Кораблі США біля Оманської затоки

BBC повідомило, що авіаносець і два есмінці США помічені поблизу Оманської затоки. Зокрема, супутникові знімки показують, що авіаносець USS Abraham Lincoln знаходиться приблизно за 200 км від іранського узбережжя.

Два інших військових кораблі за розмірами та формою відповідають есмінцям ВМС США з керованою ракетною зброєю.

Видання припускає, що вони входять до складу авіаносної ударної групи "Лінкольна", але які саме кораблі на знімках, визначити не вдалося.

Ультиматум Трампа

Нагадаємо, 11 квітня в Пакистані відбулися переговори між США та Іраном щодо ядерної програми. Сторони не змогли досягти результату - Тегеран відмовився від вимог американської сторони.

Після провалу переговорів Трамп оголосив про морську блокаду Ормузької протоки. Він заявив, що американські кораблі перехоплюватимуть усі судна, що сплатили Ірану мито за прохід.

