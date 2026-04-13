Трамп официально объявил о начале морской блокады Ирана

"Предупреждение: если любой из катеров приблизится к нашей блокаде, он будет немедленно ликвидирован с помощью той же системы уничтожения, которую мы используем против торговцев наркотиками на лодках в море. Это быстро и жестоко", - говорится в заявлении.

Президент США добавил, что 98,2% наркотиков, поступающих в Соединенные Штаты по океану или по морю, остановлено.

Кроме того, Трамп заявил, что иранские военно-морские силы почти полностью уничтожены.

"Военно-морские силы Ирана лежат на дне моря, полностью уничтожены - 158 кораблей. Мы не поразили лишь небольшое количество их, как они это называют, "скоростных ударных кораблей", - подчеркнул он.

Корабли США возле Оманского залива

BBC сообщило, что авианосец и два эсминца США замечены вблизи Оманского залива. В частности, спутниковые снимки показывают, что авианосец USS Abraham Lincoln находится примерно в 200 км от иранского побережья.

Два других военных корабля по размерам и форме соответствуют эсминцам ВМС США с управляемым ракетным оружием.

Издание предполагает, что они входят в состав авианосной ударной группы "Линкольна", но какие именно корабли на снимках, определить не удалось.