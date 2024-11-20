Трамп обрав кандидата у посли США при НАТО

"Я повністю впевнений у здатності Метью представляти Сполучені Штати з силою, чесністю і непохитною відданістю. Я з нетерпінням чекаю тісної співпраці з ним, оскільки ми продовжуємо просувати мир через силу, свободу і процвітання в усьому світі", - заявив Трамп.

Він зазначив, що Вітакер є "сильним воїном і вірним патріотом, який просуватиме та захищатиме інтереси США".

Що відомо про Вітакера

Варто зазначити, що раніше Метью Вітакер ніколи не був залученим у сферу зовнішньої політики чи національної безпеки, тому його політичні погляди невідомі, кажуть представники Демократичної партії.

Вітакер виконував обов’язки генерального прокурора близько трьох місяців під час першого президентства Трампа - тоді він критикував розслідування спецпрокурора про ймовірну змову Трампа з Росією з метою впливу на вибори 2016 року.

Раніше він також був прокурором США в Південному окрузі Айови в адміністрації президента Джорджа Буша.