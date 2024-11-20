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Трамп избрал кандидата в послы США при НАТО

Фото: Мэтью Витакер (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп избрал юриста Мэтью Витакера кандидатом на должность посла США при НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дональда Трампа.

"Я полностью уверен в способности Мэтью представлять Соединенные Штаты с силой, честностью и непоколебимой преданностью. Я с нетерпением жду тесного сотрудничества с ним, поскольку мы продолжаем продвигать мир через силу, свободу и процветание по всему миру", - заявил Трамп.

Он отметил, что Витакер является "сильным воином и верным патриотом, который будет продвигать и защищать интересы США".

Что известно о Витакере

Следует отметить, что ранее Мэтью Витакер никогда не был вовлечен в сферу внешней политики или национальной безопасности, поэтому его политические взгляды неизвестны, говорят представители Демократической партии.

Витакер исполнял обязанности генерального прокурора около трех месяцев во время первого президентства Трампа - тогда он критиковал расследование спецпрокурора о предполагаемом сговоре Трампа с Россией с целью влияния на выборы 2016 года.

Ранее он также являлся прокурором США в Южном округе Айовы в администрации президента Джорджа Буша.

Трамп собирает команду

После победы на президентских выборах в США 5 ноября, Дональд Трамп начал объявлять имена вероятных членов своей новой администрации.

Хотя откровенно пророссийских фигур среди них почти нет, но немало будущих топ-чиновников зарекомендовали себя и большими скептиками в отношении Украины.

В частности, на должность госсекретаря Трамп назначил сенатора Марка Рубио.

Губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам возглавит две должности в его администрации: Министерство внутренних дел и новый Национальный совет США по энергетике.

Новым пресс-секретарем Трамп выбрал человека из его прошлой администрации Кэролайн Ливитт.

Спецпосланником по миру в Украине может стать уроженец России Борис Эпштейн.

А послом США в ООН Трамп выбрал Элизу Стефаник, которая назвала Организацию "выгребной ямой антисемитизма".

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НАТОСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп