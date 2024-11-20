Трамп избрал кандидата в послы США при НАТО

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп избрал юриста Мэтью Витакера кандидатом на должность посла США при НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дональда Трампа.
"Я полностью уверен в способности Мэтью представлять Соединенные Штаты с силой, честностью и непоколебимой преданностью. Я с нетерпением жду тесного сотрудничества с ним, поскольку мы продолжаем продвигать мир через силу, свободу и процветание по всему миру", - заявил Трамп.
Он отметил, что Витакер является "сильным воином и верным патриотом, который будет продвигать и защищать интересы США".
Следует отметить, что ранее Мэтью Витакер никогда не был вовлечен в сферу внешней политики или национальной безопасности, поэтому его политические взгляды неизвестны, говорят представители Демократической партии.
Витакер исполнял обязанности генерального прокурора около трех месяцев во время первого президентства Трампа - тогда он критиковал расследование спецпрокурора о предполагаемом сговоре Трампа с Россией с целью влияния на выборы 2016 года.
Ранее он также являлся прокурором США в Южном округе Айовы в администрации президента Джорджа Буша.
После победы на президентских выборах в США 5 ноября, Дональд Трамп начал объявлять имена вероятных членов своей новой администрации.
Хотя откровенно пророссийских фигур среди них почти нет, но немало будущих топ-чиновников зарекомендовали себя и большими скептиками в отношении Украины.
В частности, на должность госсекретаря Трамп назначил сенатора Марка Рубио.
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