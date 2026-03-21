Трамп обіцяв "коротку екскурсію", а отримав паливну кризу: війна з Іраном пішла не за планом

Прорахунки стратегії та реакція Ірану

За даними агенства, аналітики зазначають, що адміністрація Трампа недооцінила готовність Тегерана до асиметричної відповіді.

Використовуючи залишки ракетного арсеналу та флот безпілотників, Іран зміг фактично перекрити Ормузьку протоку, через яку проходить п'ята частина світової нафти.

"Трамп збудував собі скриньку під назвою "іранська війна", і він не може зрозуміти, як з неї вибратися", - вважає колишній переговірник на Близькому Сході Аарон Девід Міллер.

Криза довіри серед союзників

Протягом останнього тижня загострилися розбіжності Вашингтона з партнерами по НАТО, які відмовилися направляти свої військово-морські сили для розблокування судноплавства в Перській затоці.

Також зафіксовано неузгодженість дій з Ізраїлем щодо ударів по іранській газовій інфраструктурі.

Водночас у Білому домі наполягають на ефективності операції "Епічна лють". Представники адміністрації звітують про ліквідацію ключових лідерів Ірану та знищення більшої частини іранського флоту й балістичних ракет.

Наслідки для США

Президент США спочатку прогнозував, що військова кампанія буде "короткою екскурсією", проте наразі конфлікт переріс у затяжне протистояння з ризиком залучення наземних військ.

Наразі американське командування розгортає тисячі додаткових морських піхотинців на Близькому Сході. Однак затягування конфлікту вже б'є по рейтингах Трампа через подорожчання пального.

"Люди почнуть казати: "Чому я знову плачу високі ціни на бензин? Чому Ормузька протока тепер визначає, чи можу я взяти відпустку наступного місяця?", - зазначає республіканський стратег Дейв Вілсон.