Reuters назвало країни, які найбільше постраждають через війну з Іраном

09:30 21.03.2026 Сб
3 хв
Іранський фактор б'є по нафті, а заодно по економіках країн світу
aimg Олена Чупровська
Reuters назвало країни, які найбільше постраждають через війну з Іраном Фото: деякі країни першими відчують удар по економіці (Getty Images)

Війна з Іраном б'є по світовій економіці: ціни на енергоносії ростуть, а найвразливіші країни вже відчувають удар. Втім, деякі країни постраждають більше за інші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Європа знову в енергетичній пастці

Для Європи новий шок нагадує 2022 рік - вторгнення Росії в Україну та стрибок інфляції до двозначних показників.

Найбільше під ударом:

  • Німеччина - промислова економіка, яка дорого платить за енергію. Виробничий сектор щойно вийшов із рецесії, але глобальний спад може знову його підкосити.
  • Італія - великий промисловий сектор і висока частка нафти та газу в енергобалансі.
  • Великобританія - електроенергія тут більше залежить від газу, ніж в інших країнах G7. Ціни на газ ростуть швидше за нафту. Бюджетні проблеми обмежують можливості допомогти бізнесу та людям.
  • Японія - отримує близько 95% нафти з Близького Сходу, майже 90% якої проходить через Ормузьку протоку. Місцева валюта вже ослабла, через що продукти стрімко дорожчають.

Великі країни, що розвиваються

Індія імпортує близько 90% сирої нафти, половина якої теж іде через Ормузьку протоку. Прогнози зростання вже знижені, рупія впала до рекордного мінімуму.

Туреччина межує з Іраном і готується до напливу біженців. Центральний банк змушений зупинити зниження ставок та витратив до 23 мільярдів доларів із резервів на підтримку ліри.

Перська затока - Кувейт, Катар, Бахрейн - може не мати змоги постачати нафту й газ через закриту Ормузьку протоку. Деякі аналітики вже прогнозують скорочення економіки регіону цього року.

Країни на межі

Є й ті, хто особливо вразливий - вони вже пережили або ледве пережили економічні кризи.

  • Шрі-Ланка - щосереди державні установи не працюють, щоб заощадити пальне. Діє система паливних пропусків.
  • Пакистан - два роки тому балансував на межі кризу. Урядовим відомствам вдвічі скоротили ліміт на пальне, нові кондиціонери під забороною.
  • Єгипет - падіння доходів від Суецького каналу та туризму (близько 20 мільярдів доларів на рік). Валюта впала майже на 9% з початку війни, а більшість боргів - у доларах.

Нагадаємо, Ірак оголосив форс-мажор через блокаду Ормузької протоки. Видобуток державної компанії Basra Oil Company впав із 3,3 млн до лише 900 тисяч барелів на добу — і то лише для потреб внутрішніх НПЗ.

Це критично для Іраку, адже нафтові доходи становлять понад 90% державного бюджету країни.

Тим часом президент США Трамп заявив, що США не потрібна Ормузька протока. Він вважає, що вільне судноплавство по ній більше потрібне Європі, Японії, Китаю та іншим країнам.

