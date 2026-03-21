Трамп обещал "короткую экскурсию", а получил топливный кризис: война с Ираном пошла не по плану

Война США с Ираном на третьей неделе выходит из-под контроля президента Дональда Трампа из-за скачка цен на нефть и отказа союзников по НАТО вмешиваться в конфликт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, аналитики отмечают, что администрация Трампа недооценила готовность Тегерана к асимметричному ответу.
Используя остатки ракетного арсенала и флот беспилотников, Иран смог фактически перекрыть Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировой нефти.
"Трамп построил себе ящик под названием "иранская война", и он не может понять, как из него выбраться", - считает бывший переговорщик на Ближнем Востоке Аарон Дэвид Миллер.
В течение последней недели обострились разногласия Вашингтона с партнерами по НАТО, которые отказались направлять свои военно-морские силы для разблокирования судоходства в Персидском заливе.
Также зафиксирована несогласованность действий с Израилем относительно ударов по иранской газовой инфраструктуре.
В то же время в Белом доме настаивают на эффективности операции "Эпическая ярость". Представители администрации отчитываются о ликвидации ключевых лидеров Ирана и уничтожении большей части иранского флота и баллистических ракет.
Президент США сначала прогнозировал, что военная кампания будет "короткой экскурсией", однако сейчас конфликт перерос в затяжное противостояние с риском привлечения наземных войск.
Сейчас американское командование разворачивает тысячи дополнительных морских пехотинцев на Ближнем Востоке. Однако затягивание конфликта уже бьет по рейтингам Трампа из-за подорожания топлива.
"Люди начнут говорить: "Почему я снова плачу высокие цены на бензин? Почему Ормузский пролив теперь определяет, могу ли я взять отпуск в следующем месяце?", - отмечает республиканский стратег Дэйв Уилсон.
Напомним, масштабная эскалация началась в конце февраля 2026 года. Несмотря на ожидания Вашингтона на скорую операцию, ключевые союзники отказали Трампу в помощи, оставив США самостоятельно обеспечивать безопасность судоходства в Персидском заливе.
Из-за неспособности партнеров присоединиться к морской коалиции, Дональд Трамп жестко раскритиковал страны НАТО, назвав их действия недостаточными на фоне угрозы мировой торговле.
Экономические последствия конфликта уже ощутимы на глобальном уровне. Ранее Reuters назвало страны, которые больше всего пострадают от скачка цен на нефть и блокады Ормузского пролива.
На фоне затяжных боевых действий Белый дом ищет пути выхода из кризиса - президент США уже предложил Ирану варианты заключения мира, поставив ультиматум по ядерной программе Тегерана.