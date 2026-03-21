Трамп обещал "короткую экскурсию", а получил топливный кризис: война с Ираном пошла не по плану

Просчеты стратегии и реакция Ирана

По данным агентства, аналитики отмечают, что администрация Трампа недооценила готовность Тегерана к асимметричному ответу.

Используя остатки ракетного арсенала и флот беспилотников, Иран смог фактически перекрыть Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировой нефти.

"Трамп построил себе ящик под названием "иранская война", и он не может понять, как из него выбраться", - считает бывший переговорщик на Ближнем Востоке Аарон Дэвид Миллер.

Кризис доверия среди союзников

В течение последней недели обострились разногласия Вашингтона с партнерами по НАТО, которые отказались направлять свои военно-морские силы для разблокирования судоходства в Персидском заливе.

Также зафиксирована несогласованность действий с Израилем относительно ударов по иранской газовой инфраструктуре.

В то же время в Белом доме настаивают на эффективности операции "Эпическая ярость". Представители администрации отчитываются о ликвидации ключевых лидеров Ирана и уничтожении большей части иранского флота и баллистических ракет.

Последствия для США

Президент США сначала прогнозировал, что военная кампания будет "короткой экскурсией", однако сейчас конфликт перерос в затяжное противостояние с риском привлечения наземных войск.

Сейчас американское командование разворачивает тысячи дополнительных морских пехотинцев на Ближнем Востоке. Однако затягивание конфликта уже бьет по рейтингам Трампа из-за подорожания топлива.

"Люди начнут говорить: "Почему я снова плачу высокие цены на бензин? Почему Ормузский пролив теперь определяет, могу ли я взять отпуск в следующем месяце?", - отмечает республиканский стратег Дэйв Уилсон.