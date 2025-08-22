Трамп обіцяє "дуже важливе рішення" щодо Росії та України через два тижні

Президент США Дональд Трамп анонсував, що через два тижні прийме "дуже важливе рішення" щодо Росії та України, якщо війна не припиниться.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.
"Я думаю, за два тижні я зрозумію ставлення Росії, і, чесно кажучи, України (до переговорів, - ред.). Потрібні двоє", - пояснив він свою позицію.
Коли журналісти попросили Трампа уточнити, що саме він зробить, коли спливуть два тижні, які він вказав у якості терміну, Трамп у відповідь заявив, що це буде "дуже важливе рішення".
"Я думаю, я ухвалю рішення, що ми робитимемо. І це буде дуже важливе рішення. Чи це масштабні санкції, чи масштабні тарифи, чи є те, й інше. Або не робитиму нічого і скажу "це ваша війна", - зазначив він.
Також Трамп заявив, що він згодом прийме рішення, кого звинуватити в тому, що мирний процес просувається невдало.
"Якщо на те будуть причини, я зрозумію", - додав президент США.
Зазначимо, до цього Трамп сказав, що він хотів би провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. При цьому раніше він заявив геть зворотнє - що він не хоче бути присутнім на цій зустрічі.
При цьому Трамп чомусь переконаний, що для завершення війни Київ змушений буде прийняти домовленості переважно на умовах Росії. Сам Київ та не вважає: президент Зеленський у розмові з Трампом зазначив, що питання можливого обміну територіями може обговорюватися, проте остаточне рішення має ухвалюватися з урахуванням позиції українського народу.
Інші умови росіян - виведення військ з Донбасу, "офіційний статус" російської мови, відмову від вступу до НАТО та ЄС - Україна відкинула, ледве про них почувши.