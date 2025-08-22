Трамп обіцяє "дуже важливе рішення" щодо Росії та України через два тижні

"Я думаю, за два тижні я зрозумію ставлення Росії, і, чесно кажучи, України (до переговорів, - ред.). Потрібні двоє", - пояснив він свою позицію.

Коли журналісти попросили Трампа уточнити, що саме він зробить, коли спливуть два тижні, які він вказав у якості терміну, Трамп у відповідь заявив, що це буде "дуже важливе рішення".

"Я думаю, я ухвалю рішення, що ми робитимемо. І це буде дуже важливе рішення. Чи це масштабні санкції, чи масштабні тарифи, чи є те, й інше. Або не робитиму нічого і скажу "це ваша війна", - зазначив він.

Також Трамп заявив, що він згодом прийме рішення, кого звинуватити в тому, що мирний процес просувається невдало.

"Якщо на те будуть причини, я зрозумію", - додав президент США.