Зеленський допустив можливість "пропорційного обміну" територіями, - WSJ

Президент Володимир Зеленський під час переговорів із лідером США Дональдом Трампом не відкинув ідею можливого обміну територіями. Але наголосив, що подібні рішення не можуть ухвалюватися без урахування позиції українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal .

Під час візиту до Вашингтона Зеленський обговорював із Трампом можливі сценарії мирного врегулювання війни. Український лідер не виключив, що питання територіальних обмінів може з’явитися на порядку денному.

Разом з тим Зеленський наголосив, що реалізація подібних домовленостей надзвичайно складна. По-перше, це потребуватиме переселення великої кількості людей із зони конфлікту. По-друге, Конституція України прямо забороняє віддавати території іншій державі, що робить процес юридично неможливим без внесення змін через референдум.

"Попри це, президент зазначив, що може розглянути лише варіант так званих "пропорційних обмінів", але без чіткої конкретики. При цьому він підкреслив, що жодні рішення щодо українських територій не можуть ухвалюватися кулуарно - остаточне слово має залишатися за громадянами України", - пише видання.