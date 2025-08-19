Зеленський допустив можливість "пропорційного обміну" територіями, - WSJ
Президент Володимир Зеленський під час переговорів із лідером США Дональдом Трампом не відкинув ідею можливого обміну територіями. Але наголосив, що подібні рішення не можуть ухвалюватися без урахування позиції українського народу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.
Під час візиту до Вашингтона Зеленський обговорював із Трампом можливі сценарії мирного врегулювання війни. Український лідер не виключив, що питання територіальних обмінів може з’явитися на порядку денному.
Разом з тим Зеленський наголосив, що реалізація подібних домовленостей надзвичайно складна. По-перше, це потребуватиме переселення великої кількості людей із зони конфлікту. По-друге, Конституція України прямо забороняє віддавати території іншій державі, що робить процес юридично неможливим без внесення змін через референдум.
"Попри це, президент зазначив, що може розглянути лише варіант так званих "пропорційних обмінів", але без чіткої конкретики. При цьому він підкреслив, що жодні рішення щодо українських територій не можуть ухвалюватися кулуарно - остаточне слово має залишатися за громадянами України", - пише видання.
Нагадаємо, 18 серпня Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, де у Білому домі зустрівся з Дональдом Трампом. Пізніше до перемовин приєдналися й лідери європейських держав.
Після розмови Трамп заявив, що подзвонив Володимиру Путіну. За його словами, вже розпочато процес підготовки зустрічі між Зеленським та Путіним. Американський президент анонсував, що після цієї двосторонньої розмови планується й тристоронній саміт.
У Москві тим часом заявили, що вивчать "можливість підвищення рівня представників Москви та Києва на переговорах".
За словами Зеленського, РФ висловила зацікавленість спочатку провести двосторонні переговори, а вже після цього знову сісти за стіл перемовин за участю Трампа.
Тим часом держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що для досягнення миру обидві сторони - і Україна, і Росія - будуть змушені піти на компроміси. Він додав, що жодна країна не зможе бути повністю задоволена результатами угоди.