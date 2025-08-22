Трамп обещает "очень важное решение" по России и Украине через две недели

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что через две недели примет "очень важное решение" по России и Украине, если война не прекратится.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.
"Я думаю, за две недели я пойму отношение России, и, честно говоря, Украины (к переговорам, - ред.). Нужны двое", - пояснил он свою позицию.
Когда журналисты попросили Трампа уточнить, что именно он сделает, когда истекут две недели, которые он указал в качестве срока, Трамп в ответ заявил, что это будет "очень важное решение".
"Я думаю, я приму решение, что мы будем делать. И это будет очень важное решение. Или это масштабные санкции, или масштабные тарифы, или то, и другое. Или не буду делать ничего и скажу "это ваша война", - отметил он.
Также Трамп заявил, что он впоследствии примет решение, кого обвинить в том, что мирный процесс продвигается неудачно.
"Если на то будут причины, я пойму", - добавил президент США.
Отметим, до этого Трамп сказал, что он хотел бы провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом ранее он заявил совершенно обратное - что он не хочет присутствовать на этой встрече.
При этом Трамп почему-то убежден, что для завершения войны Киев вынужден будет принять договоренности преимущественно на условиях России. Сам Киев так не считает: президент Зеленский в разговоре с Трампом отметил, что вопрос возможного обмена территориями может обсуждаться, однако окончательное решение должно приниматься с учетом позиции украинского народа.
Другие условия россиян - вывод войск с Донбасса, "официальный статус" русского языка, отказ от вступления в НАТО и ЕС - Украина отвергла, едва о них услышав.