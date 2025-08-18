Трамп обговорить з Зеленським і лідерами Європи можливий обмін територіями

Як зазначив Трамп, одне з питань, яке він обговорить з Зеленським та лідерами Європи, будуть гарантії безпеки для України, а саме "хто що робитиме".

За словами американського президента, європейські країни візьмуть на себе значну частину гарантій безпеки.

"Нам також потрібно буде обговорити, враховуючи, де зараз знаходиться лінія зіткнення, можливий обмін територіями. Досить сумно дивитися на мапу зараз, її потрібно буде обговорити з Путіним", - заявив Трамп.