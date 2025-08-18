Трамп обговорить з Зеленським і лідерами Європи можливий обмін територіями

Президент України Володимир Зеленський, американський президент Дональд Трамп і лідери Європи обговорять можливий обмін територіями на зустрічі у Білому домі 18 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа під час спілкування з Зеленським та європейськими лідерами.
Як зазначив Трамп, одне з питань, яке він обговорить з Зеленським та лідерами Європи, будуть гарантії безпеки для України, а саме "хто що робитиме".
За словами американського президента, європейські країни візьмуть на себе значну частину гарантій безпеки.
"Нам також потрібно буде обговорити, враховуючи, де зараз знаходиться лінія зіткнення, можливий обмін територіями. Досить сумно дивитися на мапу зараз, її потрібно буде обговорити з Путіним", - заявив Трамп.
Раніше президент США Дональд Трамп припустив, що мирна угода між Україною та Росією може передбачати "певний обмін територіями". Водночас він наголосив, що Київ зможе повернути частину своїх територій.
Президент Володимир Зеленський відкинув ідею територіальних поступок, нагадавши, що це прямо заборонено Конституцією. Він підкреслив, що Україна не віддаватиме окупантам землі.
Тим часом, за даними ЗМІ, російський диктатор Володимир Путін нібито вимагає, аби Україна повністю вивела війська з Донецької та Луганської областей в обмін на обіцянку РФ заморозити лінію фронту в Херсонській та Запорізькій областях.