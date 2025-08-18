Трамп обсудит с Зеленским и лидерами Европы возможный обмен территориями

Как отметил Трамп, один из вопросов, который он обсудит с Зеленским и лидерами Европы, будут гарантии безопасности для Украины, а именно "кто что будет делать".

По словам американского президента, европейские страны возьмут на себя значительную часть гарантий безопасности.

"Нам также нужно будет обсудить, учитывая, где сейчас находится линия соприкосновения, возможный обмен территориями. Довольно грустно смотреть на карту сейчас, ее нужно будет обсудить с Путиным", - заявил Трамп.