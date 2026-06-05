У Трампа заявили, що його весь час неправильно розуміли щодо Гренландії
Погрози президента США Дональда Трампа щодо анексії Гренландії та можливого застосування військової сили були неправильно витлумачені в Європі. Американський лідер ніколи не планував військового вторгнення на арктичний острів.
Про це заявив посол США в Європейському Союзі Ендрю Паздер під час виступу на Брюссельському форумі економічної безпеки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Кава та піна капучино"
За словами американського дипломата, резонансні заяви Дональда Трампа насправді мали на меті привернути увагу до стратегічної важливості Гренландії, тому європейським партнерам не варто було сприймати їх занадто серйозно.
Колишній ресторатор Паздер порівняв бурхливу реакцію європейської спільноти з популярним кавовим напоєм.
"Ви отримуєте капучино заради кави, а не заради пінки. Тож давайте зосередимося на каві, а не на пінці. А велика частина цього - це пінка", - пояснив посол США.
Він підкреслив, що європейська сторона сприйняла слова Трампа так, ніби Вашингтон безпосередньо загрожує територіальній цілісності острова, хоча "президент ніколи не казав, що ми збираємося вторгнутися".
Контекст навколо острова
Протягом свого другого президентського терміну Дональд Трамп неодноразово публічно піднімав питання анексії Гренландії та навіть припускав залучення армії, що викликало хвилю обурення та занепокоєння у Європі.
Прикметно, що виступ Паздера відбувся наступного дня після заяви державного секретаря США Марко Рубіо в Комітеті у закордонних справах Палати представників, де той назвав Гренландію частиною Данії - але з неоднозначною ремаркою "поки що".
Що передувало
Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має взяти Гренландію під свій контроль з міркувань безпеки.
На початку 2026 року США навіть оголосили про введення мит проти восьми європейських країн, щоб домогтися контролю над островом, проте згодом відмовилися від цієї загрози через обвал світових ринків.
Згодом стало відомо, що спецпредставник Трампа вперше відвідає острів для участі у бізнес-конференції у столиці Нууке. Губернатор Луїзіани Джефф Ландрі вирушив туди наприкінці травня.
Також журналісти з'ясували, що США ведуть таємні переговори про нові бази у Гренландії з метою розширення військової присутності в регіоні. Вашингтон прагне відкрити на території три нові об'єкти для спостереження за активністю РФ та Китаю в Арктиці.
Невдовзі після цього Гренландія оголосила про прогрес у переговорах зі США під час візиту американського дипломатичного десанту. Водночас прем'єр-міністр острова Єнс-Фредерік Нільсен чітко назвав "червоні лінії", підтвердивши, що Гренландія не підлягає продажу, анексії чи захопленню.