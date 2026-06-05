У Трампа заявили, що його весь час неправильно розуміли щодо Гренландії

Погрози президента США Дональда Трампа щодо анексії Гренландії та можливого застосування військової сили були неправильно витлумачені в Європі. Американський лідер ніколи не планував військового вторгнення на арктичний острів.

Про це заявив посол США в Європейському Союзі Ендрю Паздер під час виступу на Брюссельському форумі економічної безпеки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Кава та піна капучино"

За словами американського дипломата, резонансні заяви Дональда Трампа насправді мали на меті привернути увагу до стратегічної важливості Гренландії, тому європейським партнерам не варто було сприймати їх занадто серйозно.

Колишній ресторатор Паздер порівняв бурхливу реакцію європейської спільноти з популярним кавовим напоєм.

"Ви отримуєте капучино заради кави, а не заради пінки. Тож давайте зосередимося на каві, а не на пінці. А велика частина цього - це пінка", - пояснив посол США.

Він підкреслив, що європейська сторона сприйняла слова Трампа так, ніби Вашингтон безпосередньо загрожує територіальній цілісності острова, хоча "президент ніколи не казав, що ми збираємося вторгнутися".

Контекст навколо острова

Протягом свого другого президентського терміну Дональд Трамп неодноразово публічно піднімав питання анексії Гренландії та навіть припускав залучення армії, що викликало хвилю обурення та занепокоєння у Європі.

Прикметно, що виступ Паздера відбувся наступного дня після заяви державного секретаря США Марко Рубіо в Комітеті у закордонних справах Палати представників, де той назвав Гренландію частиною Данії - але з неоднозначною ремаркою "поки що".