У Трампа заявили, что его все время неправильно понимали по поводу Гренландии

Угрозы президента США Дональда Трампа относительно аннексии Гренландии и возможного применения военной силы были неправильно истолкованы в Европе. Американский лидер никогда не планировал военного вторжения на арктический остров.

Об этом заявил посол США в Европейском Союзе Эндрю Паздер во время выступления на Брюссельском форуме экономической безопасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Кофе и пена капучино"

По словам американского дипломата, резонансные заявления Дональда Трампа на самом деле имели целью привлечь внимание к стратегической важности Гренландии, поэтому европейским партнерам не стоило воспринимать их слишком серьезно.

Бывший ресторатор Паздер сравнил бурную реакцию европейского сообщества с популярным кофейным напитком.

"Вы получаете капучино ради кофе, а не ради пенки. Поэтому давайте сосредоточимся на кофе, а не на пенке. А большая часть этого - это пенка", - пояснил посол США.

Он подчеркнул, что европейская сторона восприняла слова Трампа так, будто Вашингтон напрямую угрожает территориальной целостности острова, хотя "президент никогда не говорил, что мы собираемся вторгнуться".

Контекст вокруг острова

В течение своего второго президентского срока Дональд Трамп неоднократно публично поднимал вопрос аннексии Гренландии и даже предполагал привлечение армии, что вызвало волну возмущения и беспокойства в Европе.

Примечательно, что выступление Паздера состоялось на следующий день после заявления государственного секретаря США Марко Рубио в Комитете по иностранным делам Палаты представителей, где тот назвал Гренландию частью Дании - но с неоднозначной ремаркой "пока".