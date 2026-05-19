Гренландія оголосила про прогрес у переговорах зі США, але назвала "червоні лінії"

Уряд Гренландії заявив про прогрес у переговорах зі спецпосланцем США Джеффом Ландрі щодо майбутнього острова. Водночас прем'єр-міністр Єнс-Фредерік Нільсен підтвердив: Гренландія не підлягає продажу, анексії чи захопленню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Результати зустрічі

Ландрі, якого Трамп призначив спецпосланцем для просування ідеї американського контролю над Гренландією, прибув до Нуука в неділю і в понеділок зустрівся з прем'єром і міністром закордонних справ.

Офіційної заяви від американської сторони не надійшло - напередодні Ландрі лише сказав місцевим медіа, що приїхав "слухати і вчитися".

Міністр закордонних справ Гренландії Муте Еґеде заявив: "Ми пояснили нашу позицію і наші червоні лінії - ми не продамо Гренландію, ми будемо володіти нею завжди".

Що хочуть США

Вашингтон прагне розширити військову присутність на острові і включити його до системи протиракетної оборони "Золотий купол". Наразі у Гренландії діє лише одна американська база - Пітуффік на північному заході. У 1945 році США мали там близько 17 об'єктів.

Претензії Трампа на Гренландію спровокували напруження між Вашингтоном і Копенгагеном, обидві країни є засновниками НАТО. На початку цього року три сторони домовилися провести дипломатичні переговори - їх результати ще не оголошені.