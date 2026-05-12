США ведуть таємні переговори про нові бази у Гренландії: BBC розкрило важливий нюанс

США та Данія ведуть таємні переговори щодо розширення військової присутності у Гренландії. Вашингтон прагне відкрити на острові три нові бази для спостереження за активністю РФ та Китаю в Арктиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

За даними джерел BBC, переговори між американськими та данськими чиновниками тривають уже кілька місяців і останнім часом просуваються вперед. Йдеться про створення нових об’єктів на півдні Гренландії - напівавтономної території Данії.

США хочуть посилити контроль над так званим "проміжком ГІУК" - стратегічним районом у Північній Атлантиці між Гренландією, Ісландією та Великою Британією, який вважається важливим для моніторингу російської та китайської морської активності.

За словами одного з джерел, обізнаного з перемовинами, американські чиновники запропонували домовленість, за якою три нові військові бази будуть офіційно визначені як суверенна територія США.

Одна з баз може з’явитися у Нарсарсуаку - на місці колишньої американської військової бази з невеликим аеропортом. Інші об’єкти також планують розміщувати там, де вже є порти або аеродроми.

Білий дім підтвердив, що переговори з Данією та Гренландією тривають, але відмовився коментувати їхній зміст. У Вашингтоні заявили, що налаштовані "дуже оптимістично" щодо їх перебігу.

За інформацією BBC, переговорний процес очолює високопоставлений представник Держдепартаменту США Майкл Нідхем.

З боку Данії у ньому беруть участь Єппе Транхольм, постійний державний секретар з питань закордонних справ Данії та головний датський переговірник, Єспер Мьоллер Серенсен, посол Данії в США, та Якоб Ісбосетсен, головний гренландський дипломат у Вашингтоні.

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що переговори зі США "зробили кілька кроків у правильному напрямку".

"Ми можемо вести активні дискусії і можемо зустрічатися, але це буде з повагою, як ми говорили з самого початку. Нас не можна просто взяти. Ми не продаємося, і це буде основною тезою зустрічі", - додав він.

Наразі США мають у Гренландії одну військову базу, тоді як у розпал холодної війни їх було близько 17. Космічна база Пітуффік розташована на північному заході Гренландії - вона здійснює моніторинг ракет для NORAD, але не пристосована для ведення морського спостереження.