Трамп про неявку Путіна на переговори у Туреччині: навіщо йому їхати, якщо я не їду

Путін не приїхав до Зеленського

Російський лідер Володимир Путін запропонував поновити прямі переговори з Україною з 15 травня у Стамбулі. У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до діалогу, але лише з самим Путіним, а не з його представниками.

Зеленський прибуде до Туреччини сьогодні, 15 травня. Він зустрінеться з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі. Після цього Зеленський чекатиме на Путіна і готовий вилетіти до Стамбула, якщо туди прибуде Путін.

Москва тривалий час не розкрила склад делегації РФ на переговори у Туреччині, однак 14 травня стало відомо, що Путін не поїде. Російську делегацію очолить помічник диктатора Володимир Мединський - учасник перемовин у 2022 році.

Як повідомили РБК-Україна поінформовані джерела, Зеленський визначить подальші кроки щодо переговорів після розмови з Ердоганом.

Більше про те, що відомо про переговори України та РФ у Туреччині 15 травня - у матеріалі РБК-Україна.

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