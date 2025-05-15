Зеленський визначить наступні кроки по переговорах після зустрічі з Ердоганом, - джерело

Президент України Володимир Зеленський 15 травня у Туреччині спочатку зустрінеться з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Після цього будуть ухвалюватися рішення про наступні кроки щодо переговорів з РФ.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

Як зазначає джерело, перша зустріч президента України Володимира Зеленського в Туреччині відбудеться близько 13:00 з Ердоганом. "Там все буде вирішуватись, які кроки далі, не раніше", - сказав співрозмовник. Варто зазначити, що сьогодні зранку росіяни у мережі поширили фейк, що нібито переговори РФ та України у Стамбулі розпочнуться о 10:00. Проте керівник ЦПД Андрій Коваленко спростував це. За його словами, такий час не був запланований. Він не виключив, що росіяни хочуть маніпулювати темою перемовин з Україною, поширюючи наратив, що нібито "перемовини потрібні всім, окрім України".