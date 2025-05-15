Трамп о неявке Путина на переговоры в Турции: зачем ему ехать, если я не еду

Путин не приехал к Зеленскому

Российский лидер Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной с 15 мая в Стамбуле. В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к диалогу, но только с самим Путиным, а не с его представителями.

Зеленский прибудет в Турцию сегодня, 15 мая. Он встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. После этого Зеленский будет ждать Путина и готов вылететь в Стамбул, если туда прибудет Путин.

Москва долгое время не раскрывала состав делегации РФ на переговоры в Турции, однако 14 мая стало известно, что Путин не поедет. Российскую делегацию возглавит помощник диктатора Владимир Мединский - участник переговоров в 2022 году.

Как сообщили РБК-Украина информированные источники, Зеленский определит дальнейшие шаги по переговорам после разговора с Эрдоганом.

Больше о том, что известно о переговорах Украины и РФ в Турции 15 мая - в материале РБК-Украина.

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