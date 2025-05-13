Зеленський: Зробимо все, щоб зустріч із Путіним відбулася - будь-де в Туреччині

Україна готова до переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині 15 травня - як в Анкарі, так і в Стамбулі. Буде зроблено все можливе, щоб ця зустріч відбулася.

Як повідомляє РБК-Україна , про це під час пресконференції заявив президент Володимир Зеленський.

Глава держави розповів, що говорив із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом щодо переговорів у Туреччині 15 травня.

"Ми проговорили з президентом Ердоганом, що у мене буде зустріч з ним в столиці Туреччини. Це Анкара. Вона буде в четвер 15-го числа. Ми будемо чекати на зустріч з Путіним в Туреччині", - зазначив Зеленський.

Анкара чи Стамбул

Однак він наголосив, що хотів би розставити всі точки над "і", "щоб потім не було ніяких інших зайвих маніпуляцій з боку Росії і їх лідера". Зеленський, мовляв, готовий зустрічатися із Путіним будь-де в Туреччині.

"Щоб Росія не маніпулювала містами і не казала, що Путін не готовий прилітати в Анкару, а готовий летіти тільки в Стамбул. Я одразу хочу сказати, що якщо Путін прилітає в Стамбул, а не в столицю, я передав сигнал президенту Ердогану і турецька сторона готова, що ми з Ердоганом полетимо в Стамбул", - додав глава держави.

Припинення вогню

Він підкреслив, що в будь-якому випадку Україна зробить все, щоб ця зустріч відбулася.

"Якщо Путін дійсно готовий не тільки в медіа, а в реальному житті зустрічатись, і тоді на рівні лідерів ми зробимо все, щоб домовитись про припинення вогню. Бо саме з ним я повинен домовлятись про припинення вогню. Бо тільки він це вирішує", - зазначив президент.

Зеленський також розповів, що Україна запропонувала президенту США Дональду Трампу доєднатися до переговорів у Туреччині, однак поки його участь не підтверджена.

"Я не знаю рішення президента США. Але у будь-якому випадку, якщо б він підтвердив свою участь, я думаю, що це би мало додатковий імпульс до того, щоб Путін прилетів", - резюмував Зеленський.