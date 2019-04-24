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Трамп с нетерпением ожидает сотрудничества с новым президентом Украины, - Пенс

Новости » Политика    24.04.2019 - 01:07
Трамп с нетерпением ожидает сотрудничества с новым президентом Украины, - Пенс
Фото: Майкл Пенс (whitehouse.gov)

Вице-президент США поздравил Зеленского с победой на выборах

Соединенные Штаты Америки рассчитывают на сотрудничество с администрацией новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс после телефонной беседы с Зеленским, передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пенса.

Вице-президент США рассказал, что поздравил Зеленского с победой на президентских выборах и что Дональд Трамп "с нетерпением" ожидает сотрудничества с новым президентом Украины.

"Сегодня побеседовал с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой. Президент Соединенных Штатов (Дональд Трамп, - ред.) и я с нетерпением ожидаем сотрудничества с его администрацией с целью поддержки сильной, демократической и процветающей Украины", - написал Пенс.

Трамп с нетерпением ожидает сотрудничества с новым президентом Украины, - Пенс

Напомним, в среду новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский также провел телефонные беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который пригласил его посетить штаб-квартиру Альянса, и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которая надеется на совместное сдерживание российской агрессии.

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