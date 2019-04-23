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Британия выступает за расширение сотрудничества с Украиной для сдерживания России

Новости » Политика    23.04.2019 - 23:51
Британия выступает за расширение сотрудничества с Украиной для сдерживания России
Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

Британский премьер поздравила избранного президента Зеленского с победой

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела во вторник, 23 апреля, телефонный разговор с победителем на президентских выборах в Украине Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.

Мэй поздравила Зеленского с победой на выборах, подчеркнув, что Великобритании и в дальнейшем будет поддерживать украинский суверенитет и территориальную целостность.

Кроме того, по словам премьера, Великобритания хочет расширения сотрудничества с Украиной в оборонной сфере, в частности для сдерживания российской агрессии.

"Премьер-министр подчеркнула важность сотрудничества двух стран вместе с международным сообществом для сдерживания российской агрессии", - сообщила ее пресс-служба.

Премьер также заверила избранного президента, что Великобритания будет поддерживать его во время работы на посту главы государства и пригласила Зеленского посетить Великобританию при первой же возможности.

Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе беседы с победителем президентских выборов в Украине Владимиром Зеленским  поздравил его с победой и пригласил посетить штаб-квартиру НАТО в ближайшее время.

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