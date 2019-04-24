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Трамп з нетерпінням чекає співпраці з новим президентом України, - Пенс

Новини » Політика    24.04.2019 - 01:07
Трамп з нетерпінням чекає співпраці з новим президентом України, - Пенс
Фото: Майкл Пенс (whitehouse.gov)

Віце-президент США привітав Зеленського з перемогою на виборах

Сполучені Штати Америки розраховують на співпрацю з адміністрацією новообраного президента України Володимира Зеленського. Про це заявив віце-президент США Майкл Пенс після телефонної розмови із Зеленським, передає РБК-Україна з посиланням на Twitter Пенса.

Віце-президент США розповів, що привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах і що Дональд Трамп "з нетерпінням" чекає співпраці з новим президентом України.

"Сьогодні поговорив з обраним президентом України Володимиром Зеленським, щоб привітати його з перемогою. Президент Сполучених Штатів (Дональд Трамп, - ред.) і я з нетерпінням очікуємо співпраці з його адміністрацією з метою підтримки сильної, демократичної та процвітаючої України", - написав Пенс.

Трамп з нетерпінням чекає співпраці з новим президентом України, - ПенсТрамп з нетерпінням чекає співпраці з новим президентом України, - ПенсНагадаємо, в середу новообраний президент України Володимир Зеленський також провів телефонні розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, який запросив його відвідати штаб-квартиру Альянсу, та прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, яка сподівається на спільне стримування російської агресії.

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