Столтенберг пригласил Зеленского посетить штаб-квартиру НАТО

Фото: Йенс Столтенберг (flickr.com/nato)

В НАТО пообещали и в дальнейшем поддерживать Украину

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг провел беседу с победителем президентских выборов в Украине Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы НАТО в Twitter.

Столтенберг поздравил Зеленского с победой на выборах и пригласил избранного президента посетить штаб-квартиру НАТО в ближайшее время.

"Только что побеседовали с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Я поздравил его с победой и пригласил в ближайшее время посетить штаб-квартиру НАТО", - написал он.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО намерено и в дальнейшем поддерживать Украину.

"НАТО будет продолжать осуществлять сильную политическую и практическую поддержку Украины", - написал генсек.

Напомним, 23 апреля канцлер Германии Ангела Меркель также поговорила по телефону с победителем президентских выборов в Украине Владимиром Зеленским, поздравила его с победой и пригласила посетить Германию.

Телефонный разговор с Зеленским во вторник провел также председатель Европейского cовета Дональд Туск.