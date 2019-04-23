ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Столтенберг пригласил Зеленского посетить штаб-квартиру НАТО

Новости » Политика    23.04.2019 - 23:02
Столтенберг пригласил Зеленского посетить штаб-квартиру НАТО
Фото: Йенс Столтенберг (flickr.com/nato)

В НАТО пообещали и в дальнейшем поддерживать Украину

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг провел беседу с победителем президентских выборов в Украине Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы НАТО в Twitter.

Столтенберг поздравил Зеленского с победой на выборах и пригласил избранного президента посетить штаб-квартиру НАТО в ближайшее время.

"Только что побеседовали с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Я поздравил его с победой и пригласил в ближайшее время посетить штаб-квартиру НАТО", - написал он.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО намерено и в дальнейшем поддерживать Украину.

"НАТО будет продолжать осуществлять сильную политическую и практическую поддержку Украины", - написал генсек.

Столтенберг пригласил Зеленского посетить штаб-квартиру НАТО

Напомним, 23 апреля канцлер Германии Ангела Меркель также поговорила по телефону с победителем президентских выборов в Украине Владимиром Зеленским, поздравила его с победой и пригласила посетить Германию.

Телефонный разговор с Зеленским во вторник провел также председатель Европейского cовета Дональд Туск.

Гройсман заявил о готовности сотрудничать с Зеленским Волкер выступил за прямой диалог Зеленского и Путина
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Владимир ЗеленскийНАТОЙенс Столтенберг
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь