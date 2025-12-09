Трамп назвав журналістку "нестерпною" після питання про удари по човнам з наркотрафіку

Президент США Дональд Трамп назвав журналістку видання ABC News Рейчел Скотт "нестерпною" після того, як вона попросила прокоментувати удар військових по човну з наркотиками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Скотт нагадала про атаку ВМС США на човни в Карибському морі 2 вересня. За даними The Washington Post, того дня військові завдали першого удару, а протягом кількох хвилин командири спостерігали за тим, як човен горить, через пряму трансляцію з дрона, і вдарили повторно.
Журналістка запитала Трампа, чи доручить він міністру оборони Піту Гегсету оприлюднити відео другого удару, оскільки раніше президент заявляв, що з цим "не буде жодних труднощів".
У відповідь Трамп відмовився від своїх попередніх слів і різко розкритикував представницю ABC, назвавши її "нестерпною".
"Дозвольте сказати: ви – нестерпна, жахлива, просто жахлива репортерка. І з вами завжди одне й те саме. Я вже казав, що мене влаштовує будь-яке рішення, яке ухвалить Піт Гегсет", - заявив Трамп.
Як зазначає The Hill, це вже не перший конфлікт між Трампом і Скотт. Торік журналістка запитувала, чому темношкірі виборці мають довірити йому ще один термін. Тоді Трамп назвав ABC "фейковою мережею".
Протягом 2025 року США суттєво наростили військову активність у Карибському морі та східній частині Тихого океану, завдаючи ударів по суднах, які Вашингтон підозрює в контрабанді наркотиків.
Останнім кроком стало розгортання в середині листопада операції Southern Spear ("Південний спис") у західній півкулі – фактично поблизу Венесуели - за наказом Трампа. Він також заявив, що США "дуже скоро" вживуть заходів щодо зупинки підозрюваних венесуельських наркоторговців уже на суші.
Ці та інші кроки посилили тиск на режим Ніколаса Мадуро, якого Трамп публічно називає ключовою фігурою в регіональній наркоторгівлі.
21 листопада між лідером США і Мадуро відбулася телефонна розмова, після якої у ЗМІ почали з'являтися різні витоки.
За інформацією джерел New York Post, адміністрація Трампа посилює військовий і політичний тиск, щоб змусити Мадуро піти. Держсекретар Марко Рубіо, за їхніми даними, навіть пропонує варіант переїзду венесуельського лідера в Катар.
Водночас CNN повідомляє, що Мадуро нібито готовий подати у відставку, але не раніше ніж через 18 місяців.