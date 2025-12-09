RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Трамп назвал журналистку "невыносимой" после вопроса об ударах по лодкам по наркотрафику

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Дональд Трамп назвал журналистку издания ABC News Рэйчел Скотт "невыносимой" после того, как она попросила прокомментировать удар военных по лодке с наркотиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Скотт напомнила об атаке ВМС США на лодки в Карибском море 2 сентября. По данным The Washington Post, в тот день военные нанесли первый удар, а в течение нескольких минут командиры наблюдали за тем, как лодка горит, через прямую трансляцию с дрона, и ударили повторно.

Журналистка спросила Трампа, поручит ли он министру обороны Питу Хегсету обнародовать видео второго удара, поскольку ранее президент заявлял, что с этим "не будет никаких трудностей".

В ответ Трамп отказался от своих предыдущих слов и резко раскритиковал представительницу ABC, назвав ее "невыносимой".

"Позвольте сказать: вы - невыносимая, ужасная, просто ужасная репортерша. И с вами всегда одно и то же. Я уже говорил, что меня устраивает любое решение, которое примет Пит Хэгсет", - заявил Трамп.

Как отмечает The Hill, это уже не первый конфликт между Трампом и Скотт. В прошлом году журналистка спрашивала, почему темнокожие избиратели должны доверить ему еще один срок. Тогда Трамп назвал ABC "фейковой сетью".

 

Напряженность между США и Венесуэлой напряженность между США и Венесуэлой

В течение 2025 года США существенно нарастили военную активность в Карибском море и восточной части Тихого океана, нанося удары по судам, которые Вашингтон подозревает в контрабанде наркотиков.

Последним шагом стало развертывание в середине ноября операции Southern Spear ("Южное копье") в западном полушарии - фактически вблизи Венесуэлы - по приказу Трампа. Он также заявил, что США "очень скоро" примут меры по остановке подозреваемых венесуэльских наркоторговцев уже на суше.

Эти и другие шаги усилили давление на режим Николаса Мадуро, которого Трамп публично называет ключевой фигурой в региональной наркоторговле.

21 ноября между лидером США и Мадуро состоялся телефонный разговор, после которого в СМИ начали появляться различные утечки.

По информации источников New York Post, администрация Трампа усиливает военное и политическое давление, чтобы заставить Мадуро уйти. Госсекретарь Марко Рубио, по их данным, даже предлагает вариант переезда венесуэльского лидера в Катар.

В то же время CNN сообщает, что Мадуро якобы готов подать в отставку, но не ранее чем через 18 месяцев.

