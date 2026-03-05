UA

Трамп назвав Зеленського "перешкодою" до миру з РФ

19:50 05.03.2026 Чт
2 хв
Чому Трамп вважає, що мир із РФ заблокований через Зеленського?
aimg Сергій Козачук
Фото: Трамп розкритикував Зеленського за небажання йти на переговори (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський заважає досягненню мирної угоди, а Україна стрімко втрачає позиції для "торгу". При цьому в Кремлі нібито готові до діалогу.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Читайте також: Чи можуть обмежити Трампа у війні з Іраном? Сенат США ухвалив рішення

Претензії до Зеленського

Президент США висловив незадоволення позицією Володимира Зеленського щодо завершення війни.

На думку американського лідера, українська сторона втрачає важелі впливу, тоді як Кремль нібито виявляє готовність до діалогу.

"Зеленський має взятися за справу та укласти угоду. Неймовірно, що він є перешкодою. У вас немає карт. Тепер у нього їх ще менше", - підкреслив Трамп.

Плани щодо Ірану та Куби

У контексті протистояння з Тегераном Трамп зазначив, що США мають намір суттєво впливати на те, хто очолить країну після чинного режиму.

Він наголосив, що хоче уникнути появи нового лідера, який знову змусить США до військового втручання через десять років.

"Ми працюватимемо з народом і режимом, щоб переконатися, що туди потрапить хтось, хто зможе добре відбудувати Іран, але без ядерної зброї", - заявив президент США.

Також Трамп спрогнозував падіння комуністичного уряду на Кубі.

За його словами, це стане логічним наслідком того, що США перекрили фінансові потоки та постачання нафти з Венесуели, які підтримували життєздатність острова.

Конфлікт із техгігантами

Крім зовнішньої політики, Трамп згадав про розрив відносин із ШІ-стартапом Anthropic через їхню відмову надавати необмежений доступ до технологій для потреб Пентагону.

Він додав, що зараз американські військові під керівництвом міністра оборони Піта Хегсета демонструють "дивовижні результати", а весь світ бачить потужність армії, яку він розбудував.

Ситуація з переговорами

Нагадаємо, останнім часом процес організації мирних переговорів супроводжується труднощами. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що заплановані переговори в Абу-Дабі опинилися під питанням.

Пізніше глава держави уточнив, що діалог з РФ наразі відклався, хоча Україна продовжує очікувати на конструктивні кроки.

Водночас Дональд Трамп нещодавно публічно оцінив позиції України та Росії у своєму списку зовнішньополітичних пріоритетів.

