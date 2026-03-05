Чи можуть обмежити Трампа у війні з Іраном? Сенат США ухвалив рішення

Сенат США не проголосував за резолюцію про обмеження воєнних повноважень президента Дональда Трампа, яка мала завадити йому в продовженні війни проти Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію голосування в Сенаті США.

Демократи наголошують, що Конституція США уповноважує Конгрес оголошувати війну, тоді як Трамп і його високопосадовці вже визначили дії в Ірані як війну.

У проєкті документа було положення щодо припинення бойових дій проти Ірану.

Сенатор Джон Феттерман був єдиним серед демократів, який проголосував проти. Водночас Ренд Пол став єдиним з-поміж республіканців, хто підтримав резолюцію.

Під час голосування документ підтримали 47 сенаторів, тоді як 53 виступили проти

У Сенаті хочуть заблокувати нові удари Трампа по Ірану

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Сенат США планує провести початкове голосування щодо блокування повноважень президента Дональда Трампа на подальші удари по Ірану.

Демократи разом із сенатором-республіканцем Рендом Полом вимагають ухвалення резолюції про військові повноваження.

Однак ініціатива стикається з серйозним опором республіканської більшості. Сенатор Ліндсі Грем заявив, що президенту потрібно "дозволити закінчити справу", маючи на увазі розгром іранського режиму після ліквідації аятоли Алі Хаменеї.

Спікер Палати представників Майк Джонсон також назвав ідею обмеження повноважень Трампа "небезпечною".

При цьому навіть якщо резолюція пройде Сенат, вона навряд чи змусить Трампа припинити удари. Президент має право накласти вето, для подолання якого знадобиться дві третини голосів обох палат.