ua en ru
Ср, 04 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський: переговори з РФ відклалися, але чекаємо "хороші новини" про обмін

21:40 04.03.2026 Ср
2 хв
Україна готова до чергової зустрічі, але ситуація в Ірані стала на заваді
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський: переговори з РФ відклалися, але чекаємо "хороші новини" про обмін Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Черговий раунд мирних переговорів України зі США та РФ відкладається через війну в Ірані. Водночас Київ чекає на гарні новини щодо обміну полоненими з країною-агресоркою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського та "Суспільне".

Читайте також: Трамп оцінив, де Україна і Росія в його списку пріоритетів

Він зазначив, що сьогодні мав розмову з секретарем РНБО Рустемом Умєровим щодо його комунікації з представниками Сполучених Штатів. За словами президента, діалог зі США продовжується в щоденному режимі.

"Зараз через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі. Але як тільки безпекова ситуація і загальний політичний контекст дозволять продовжити саме ту, тристоронню, дипломатичну роботу, це буде зроблено. Україна до цього готова", - сказано в заяві Зеленського

Крім того, він подякував представникам розвідки, Офісу президента та всім залученим службам за кроки для подальших обмінів полоненими.

"Ми працюємо, щоб повернути всіх наших людей додому з російського полону. Сподіваємось на хороші новини", - наголосив президент.

"Суспільне" з посиланням на джерело в українській делегації сьогодні, 4 березня, повідомило, що дата та місце проведення наступного раунду переговорів між Україною, Росією та США поки не визначені.

"Дати та місця проведення наступного раунду тристоронніх переговорів поки немає", - заявило джерело.

Переговори України, США та РФ

Нагадаємо, Україна, США та країна-агресорка збираються провести новий раунд мирних переговорів уже на початку березня. Точна дата зустрічі поки невідома, але очікується, що вона відбудеться в період з 5 по 8 березня.

Зустріч планували провести в Абу-Дабі. В понеділок, 2 березня, президент Володимир Зеленський заявляв, що переговори не переносили, навіть попри операцію США та Ізраїлю проти Ірану.

Вчора, 3 березня, президент України припустив, що в Абу-Дабі зустрічі може й не бути. За його словами, наступний раунд переговорів може пройти за кілька днів у Європі. Можливими варіантами він назвав Швейцарію, Туреччину, Австрію або Ватикан.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна Іран Мирні переговори
Новини
Заправлятися чи чекати? Чому ціни на АЗС ростуть і чи можлива "картельна змова"
Заправлятися чи чекати? Чому ціни на АЗС ростуть і чи можлива "картельна змова"
Аналітика
Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні