Зеленський: переговори з РФ відклалися, але чекаємо "хороші новини" про обмін

Черговий раунд мирних переговорів України зі США та РФ відкладається через війну в Ірані. Водночас Київ чекає на гарні новини щодо обміну полоненими з країною-агресоркою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського та " Суспільне ".

Він зазначив, що сьогодні мав розмову з секретарем РНБО Рустемом Умєровим щодо його комунікації з представниками Сполучених Штатів. За словами президента, діалог зі США продовжується в щоденному режимі.

"Зараз через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі. Але як тільки безпекова ситуація і загальний політичний контекст дозволять продовжити саме ту, тристоронню, дипломатичну роботу, це буде зроблено. Україна до цього готова", - сказано в заяві Зеленського

Крім того, він подякував представникам розвідки, Офісу президента та всім залученим службам за кроки для подальших обмінів полоненими.

"Ми працюємо, щоб повернути всіх наших людей додому з російського полону. Сподіваємось на хороші новини", - наголосив президент.

"Суспільне" з посиланням на джерело в українській делегації сьогодні, 4 березня, повідомило, що дата та місце проведення наступного раунду переговорів між Україною, Росією та США поки не визначені.

