Трамп назвал Зеленского "препятствием" к миру с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский мешает достижению мирного соглашения, а Украина стремительно теряет позиции для "торга". При этом в Кремле якобы готовы к диалогу.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Президент США выразил недовольство позицией Владимира Зеленского относительно завершения войны.
По мнению американского лидера, украинская сторона теряет рычаги влияния, тогда как Кремль якобы проявляет готовность к диалогу.
"Зеленский должен взяться за дело и заключить соглашение. Невероятно, что он является препятствием. У вас нет карт. Теперь у него их еще меньше", - подчеркнул Трамп.
В контексте противостояния с Тегераном Трамп отметил, что США намерены существенно влиять на то, кто возглавит страну после действующего режима.
Он подчеркнул, что хочет избежать появления нового лидера, который снова заставит США к военному вмешательству через десять лет.
"Мы будем работать с народом и режимом, чтобы убедиться, что туда попадет кто-то, кто сможет хорошо отстроить Иран, но без ядерного оружия", - заявил президент США.
Также Трамп спрогнозировал падение коммунистического правительства на Кубе.
По его словам, это станет логическим следствием того, что США перекрыли финансовые потоки и поставки нефти из Венесуэлы, которые поддерживали жизнеспособность острова.
Кроме внешней политики, Трамп упомянул о разрыве отношений с ИИ-стартапом Anthropic из-за их отказа предоставлять неограниченный доступ к технологиям для нужд Пентагона.
Он добавил, что сейчас американские военные под руководством министра обороны Пита Хегсета демонстрируют "удивительные результаты", а весь мир видит мощь армии, которую он построил.
Напомним, в последнее время процесс организации мирных переговоров сопровождается трудностями. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что запланированные переговоры в Абу-Даби оказались под вопросом.
Позже глава государства уточнил, что диалог с РФ пока отложился, хотя Украина продолжает ожидать конструктивных шагов.
В то же время Дональд Трамп недавно публично оценил позиции Украины и России в своем списке внешнеполитических приоритетов.