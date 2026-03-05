RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп назвал Зеленского "препятствием" к миру с РФ

19:50 05.03.2026 Чт
2 мин
Почему Трамп считает, что мир с РФ заблокирован из-за Зеленского?
aimg Сергей Козачук
Фото: Трамп раскритиковал Зеленского за нежелание идти на переговоры (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский мешает достижению мирного соглашения, а Украина стремительно теряет позиции для "торга". При этом в Кремле якобы готовы к диалогу.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Читайте также: Могут ли ограничить Трампа в войне с Ираном? Сенат США принял решение

Претензии к Зеленскому

Президент США выразил недовольство позицией Владимира Зеленского относительно завершения войны.

По мнению американского лидера, украинская сторона теряет рычаги влияния, тогда как Кремль якобы проявляет готовность к диалогу.

"Зеленский должен взяться за дело и заключить соглашение. Невероятно, что он является препятствием. У вас нет карт. Теперь у него их еще меньше", - подчеркнул Трамп.

Планы по Ирану и Кубе

В контексте противостояния с Тегераном Трамп отметил, что США намерены существенно влиять на то, кто возглавит страну после действующего режима.

Он подчеркнул, что хочет избежать появления нового лидера, который снова заставит США к военному вмешательству через десять лет.

"Мы будем работать с народом и режимом, чтобы убедиться, что туда попадет кто-то, кто сможет хорошо отстроить Иран, но без ядерного оружия", - заявил президент США.

Также Трамп спрогнозировал падение коммунистического правительства на Кубе.

По его словам, это станет логическим следствием того, что США перекрыли финансовые потоки и поставки нефти из Венесуэлы, которые поддерживали жизнеспособность острова.

Конфликт с техгигантами

Кроме внешней политики, Трамп упомянул о разрыве отношений с ИИ-стартапом Anthropic из-за их отказа предоставлять неограниченный доступ к технологиям для нужд Пентагона.

Он добавил, что сейчас американские военные под руководством министра обороны Пита Хегсета демонстрируют "удивительные результаты", а весь мир видит мощь армии, которую он построил.

Ситуация с переговорами

Напомним, в последнее время процесс организации мирных переговоров сопровождается трудностями. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что запланированные переговоры в Абу-Даби оказались под вопросом.

Позже глава государства уточнил, что диалог с РФ пока отложился, хотя Украина продолжает ожидать конструктивных шагов.

В то же время Дональд Трамп недавно публично оценил позиции Украины и России в своем списке внешнеполитических приоритетов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийКубаДональд ТрампБлижний востокМирные переговоры