Трамп озвучив терміни зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном

Президент зазначив, що фермери, які вирощують сою у США, страждають через те, що Китай, виключно з "переговорних" причин, не закуповує її. У зв'язку з цим він пообіцяв допомогти фермерам, залучивши невелику частину зароблених на митах коштів.

Глава держави також запевнив, що "ніколи не залишить у біді американських фермерів".

За його словами, "сонний Джо Байден не забезпечив виконання нашої Угоди з Китаєм, за якою вони мали придбати мільярди доларів нашої сільгосппродукції, зокрема сої".

Водночас, за словами президента, "все вирішиться дуже добре".

"Я люблю наших патріотів, а кожен фермер - саме такий! За чотири тижні я зустрінуся з президентом Сі (Цзіньпіном. - ред.) з Китаю, і соя стане ключовою темою обговорення. Зробимо сою та інші польові культури знову великими!", - зазначив Трамп.