У Китаї зробили заяву після критики США щодо співпраці з Росією

У Пекіні назвали законною співпрацю між Китаєм та Росією та не спрямовану проти третіх країн. У КНР закликали інші держави не втручатися.

Про це заявив речник міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global Times .

Речник МЗС Китаю відреагував на слова спецпредставника США з питань України Кіта Келлога, який раніше заявив, що війна в Україні закінчилася б завтра, якби Китай припинив допомогу Росії.

За словами Лінь Цзяня, Китай послідовно дотримується об’єктивної та справедливої позиції, активно сприяє мирним переговорним процесам і діалогу між сторонами.

"Більшість країн, включаючи США та Європу, продовжують торгувати з Росією. Звичайний обмін та співпраця між китайськими та російськими підприємствами відповідають правилам світової організації торгівлі та ринковим принципам", - заявив він.

Речник додав, що така діяльність не "спрямована на жодну третю сторону і не повинна піддаватися втручанню чи впливу ззовні".