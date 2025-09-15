ua en ru
Пн, 15 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Китаї зробили заяву після критики США щодо співпраці з Росією

Понеділок 15 вересня 2025 16:03
UA EN RU
У Китаї зробили заяву після критики США щодо співпраці з Росією Фото: речник МЗС КНР Лінь Цзянь (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Пекіні назвали законною співпрацю між Китаєм та Росією та не спрямовану проти третіх країн. У КНР закликали інші держави не втручатися.

Про це заявив речник міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global Times.

Речник МЗС Китаю відреагував на слова спецпредставника США з питань України Кіта Келлога, який раніше заявив, що війна в Україні закінчилася б завтра, якби Китай припинив допомогу Росії.

За словами Лінь Цзяня, Китай послідовно дотримується об’єктивної та справедливої позиції, активно сприяє мирним переговорним процесам і діалогу між сторонами.

"Більшість країн, включаючи США та Європу, продовжують торгувати з Росією. Звичайний обмін та співпраця між китайськими та російськими підприємствами відповідають правилам світової організації торгівлі та ринковим принципам", - заявив він.

Речник додав, що така діяльність не "спрямована на жодну третю сторону і не повинна піддаватися втручанню чи впливу ззовні".

Нагадаємо, спецпредставник Трампа Кіт Келлог вважає, що якби Китай припинив допомагати Росії, тоді війна в Україні могла б закінчитися вже завтра.

Він зазначив, що якщо подивитися на Китай та Росію, то РФ є молодшим партнером, оскільки КНР має перевагу.

Співпраця Росії та Китаю

Попри заяви про "нейтральну позицію" у війні проти України, Китай продовжує співпрацювати з Росією, постачаючи товари подвійного призначення, які можуть використовуватися для виробництва зброї.

Раніше в Україні заявили, що отримали інформацію, що Китай постачає зброю Російській Федерації.

Видання The Economist писало, що Китай став одним із головних постачальників для воєнної машини Росії.

За даними джерел, Пекін міг передавати Росії й летальну зброю. Як приклад наводять ударні безпілотники типу "Шахед", які Росія зараз масово виробляє.

У матеріалі видання Reuters йдеться про китайські бойові двигуни, які приховано переправляють до Росії під виглядом "промислових холодильних установок", щоб уникнути західних санкцій.

Чому Китай досі підтримує РФ, що роблять західні партнери України, аби зупинити цю співпрацю, - читайте у матеріалі РБК-України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Китай
Новини
Чи став виїзд чоловіків 18-22 років за кордон масовим: що кажуть у ДПСУ
Чи став виїзд чоловіків 18-22 років за кордон масовим: що кажуть у ДПСУ
Аналітика
Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"
Роман Коткореспондент РБК-Україна Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"