RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Трамп озвучил сроки встречи с президентом Китая Си Цзиньпином

Фото: президенты США Дональд Трамп и Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Китая Си Цзиньпином может состояться ориентировочно через месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы государства в соцсети Truth Social.

Президент отметил, что фермеры, которые выращивают сою в США, страдают из-за того, что Китай, исключительно по "переговорным" причинам, не закупает ее. В связи с этим он пообещал помочь фермерам, привлекая небольшую часть заработанных на пошлинах средств.

Глава государства также заверил, что "никогда не оставит в беде американских фермеров".

По его словам, "сонный Джо Байден не обеспечил выполнение нашего Соглашения с Китаем, по которому они должны были приобрести миллиарды долларов нашей сельхозпродукции, в частности сои".

В то же время, по словам президента, "все решится очень хорошо".

"Я люблю наших патриотов, а каждый фермер - именно такой! Через четыре недели я встречусь с президентом Си (Цзиньпином. - ред.) из Китая, и соя станет ключевой темой обсуждения. Сделаем сою и другие полевые культуры снова великими!", - отметил Трамп.

Тернистые отношения США и Китая

Несмотря на заявления о "нейтральной позиции" по войне в Украине, Китай продолжает сотрудничать с Россией и поставляет агрессору товары двойного назначения, которые используются для производства оружия.

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог убежден, что прекращение помощи со стороны Китая для России привело бы к оперативному окончанию войны уже завтра. По его словам, Россия является младшим партнером, ведь Китай имеет преимущества.

В ответ на это заявление, в Пекине назвали законным свое сотрудничество с Кремлем и посоветовали другим странам не вмешиваться.

19 сентября Трамп и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили перспективы подписания торгового соглашения между странами.

После этого США и Китай договорились о базовом соглашении по функционированию соцсети TikTok на территории Америки.

Тем временем в СМИ появилась информация, что Си якобы требует от Трампа высказаться против независимости Тайваня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКитайДональд ТрампСи Цзиньпинь