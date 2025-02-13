Трамп назвав "чудовими" вчорашні перемовини з Зеленським і Путіним

Реакція Європи на дзвінки Трампа

Варто додати, що дзвінок Трампа Путіну неоднозначно прийняли в Європі. Західні ЗМІ пишуть, що в ЄС не знали про такий крок американського лідера. У Британії, коментуючи ситуацію, нагадали, що Україна повинна бути в центрі будь-яких переговорів.

Міністр оборони Німеччини своєю чергою наполягає, що Європа повинна бути учасником переговорів щодо України, якщо США хочуть залучити країни ЄС до миротворчої місії. Також він застеріг Вашингтон від поступок щодо України ще до початку переговорів.

При цьому генсек НАТО Марк Рютте вважає, що розмова Трампа та Путіна "створює враження" початку переговорів.

Детальніше про те, як західні ЗМІ реагують на заяви Трампа про Україну - у нашому матеріалі.

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