Трамп назвал "замечательными" вчерашние переговоры с Зеленским и Путиным

"Замечательные переговоры с Россией и Украиной вчера. Хорошая возможность завершить ту ужасную, очень кровавую войну", - написал Трамп.

В среду, 12 февраля, президент США созвонился с Путиным, они обсудили несколько тем, в том числе и войну в Украине.

Американский президент заявил, что планирует встречу с Путиным. Он предположил, что первая встреча пройдет в Саудовской Аравии в "не слишком отдаленном будущем".

В тот же день Трамп поговорил о войне с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они договорились о дальнейших контактах.