Трамп назвал "замечательными" вчерашние переговоры с Зеленским и Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "замечательные переговоры" с Россией и Украиной 12 февраля. Он отметил, что есть хорошая возможность завершить войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Трампа в Truth Social.
"Замечательные переговоры с Россией и Украиной вчера. Хорошая возможность завершить ту ужасную, очень кровавую войну", - написал Трамп.
В среду, 12 февраля, президент США созвонился с Путиным, они обсудили несколько тем, в том числе и войну в Украине.
Американский президент заявил, что планирует встречу с Путиным. Он предположил, что первая встреча пройдет в Саудовской Аравии в "не слишком отдаленном будущем".
В тот же день Трамп поговорил о войне с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они договорились о дальнейших контактах.
Реакция Европы на звонки Трампа
Стоит добавить, что звонок Трампа Путину неоднозначно приняли в Европе. Западные СМИ пишут, что в ЕС не знали о таком шаге американского лидера. В Британии, комментируя ситуацию, напомнили, что Украина должна быть в центре любых переговоров.
Министр обороны Германии в свою очередь настаивает, что Европа должна быть участником переговоров по Украине, если США хотят привлечь страны ЕС к миротворческой миссии. Также он предостерег Вашингтон от уступок по Украине еще до начала переговоров.
При этом генсек НАТО Марк Рютте считает, что разговор Трампа и Путина "создает впечатление" начала переговоров.
Детальнее о том, как западные СМИ реагируют на заявления Трампа об Украине - в нашем материале.
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