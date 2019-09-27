Трамп назвал слова Зеленского лучшим свидетельством своей невиновности

Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)

Зеленский заявлял, что Трамп не оказывал давления

Президент США Дональд Трамп заявил, что лучшим доказательством его невиновности являются слова президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Трамп отметил, что Зеленский признал, что американский президент не оказывал на него давления во время июльского телефонного разговора.

"Президент Украины сказал, что я не оказывал на него давления, чтобы он делал что-то плохое. Лучшего свидетельства и быть не может! Байден же, будучи вице-президентом, вместе со своим сыном, напротив, заработали миллионы долларов путем запугивания президента Украины. Они также награбили миллионы в Китае. Это плохо!" - написал Трамп.

Ранее сообщалось, что июльский разговор президентов США и Украины разоблачил сотрудник ЦРУ, который в течение недолгого времени работал в Белом доме.

РБК-Украина писало, что 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Американского лидера обвиняли в давлении на Зеленского, требуя возобновить расследование против сына Джо Байдена.