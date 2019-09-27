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Трамп назвав слова Зеленського найкращим свідченням своєї невинності

Новини » Політика    27.09.2019 - 04:12
Трамп назвав слова Зеленського найкращим свідченням своєї невинності
Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)

Зеленський заявляв, що Трамп не чинив тиску

Президент США Дональд Трамп заявив, що найкращим доказом його невинності є слова президента України Володимира Зеленського. Про це Трамп написав у своєму Twitter.

Трамп зазначив, що Зеленський визнав, що американський президент не чинив на нього тиск під час липневої телефонної розмови.

"Президент України сказав, що я не чинив на нього тиск, щоб він робив щось погане. Кращого свідоцтва і бути не може! Байден ж, будучи віце-президентом, разом зі своїм сином, навпаки, заробили мільйони доларів шляхом залякування президента України. Вони також награбували мільйони в Китаї. Це погано!" - написав Трамп.

Трамп назвав слова Зеленського найкращим свідченням своєї невинності

Раніше повідомлялося, що липнева розмова президентів США і України викрив співробітник ЦРУ, який протягом недовгого часу працював у Білому домі.

РБК-Україна писало, що 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови між президентами України і США Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Американського лідера звинувачували в тиску на Зеленського, вимагаючи відновити розслідування проти сина Джо Байдена.

Агент ЦРУ, який викрив розмову Трампа і Зеленського, працював у Білому домі Трамп розраховує дізнатися, хто надав інформацію про розмову із Зеленським
Новини України Дональд ТрампВолодимир Зеленський
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