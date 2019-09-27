Агент ЦРУ, который разоблачил разговор Трампа и Зеленского, работал в Белом доме

Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)

Сотрудник разведки уже вернулся в ЦРУ

Июльский разговор президентов США и Украины разоблачил сотрудник ЦРУ, который в течение недолгого времени работал в Белом доме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Ссылаясь на информированные источники, The New York Times сообщает, что офицер ЦРУ, который выступил обличителем якобы нарушений Трампа, уже вернулся в Центральное разведывательное управление.

При этом отмечается, что разоблачитель не был непосередственно ознакомлен с содержанием разговора, но узнал о нем в ходе работы в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп рассчитывает узнать, кто предоставил информацию о его телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским неназванному сотруднику американской разведки.

Сообщалось, что высокопоставленные представители Белого дома вмешались, чтобы "заблокировать" все записи телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

РБК-Украина писало, что 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Американского лидера обвиняли в давлении на Зеленского, требуя возобновить расследование против сына Джо Байдена.