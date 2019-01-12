Трамп раскритиковал ФБР после сообщений о расследовании бюро его связей с РФ

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

По словам пресс-секретаря Белого дома, "Трамп действительно проводит жесткую политику в отношении России"

Белый дом резко отреагировал на сообщение The New York Times о том, что ФБР начало расследовать, работает ли президент США Дональд Трамп на пользу России. С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Расследовать сотрудничество Трампа с Россией начали после того, как президент США уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми, а также дал понять во время публичных выступлений, что увольнение Коми связано с вопросом России.

The New York Times, ссылаясь на информированный источник, сообщило, что учреждение, в частности, расследовало, не составляет ли президент США угрозы для национальной безопасности.

"Это абсурд", - заявила пресс-секретарь Белого дома.

Сандерс возразила, что вопрос России сыграл роль в отставке Коми.

"Коми был уволен за то, что он - опозоренный политизированный наемник, а его заместитель Эндрю Маккейб, который тогда руководил, является признанным лжецом, которого уволило ФБР", - заявила она.

Она также заверила, что "президент Трамп действительно проводит жесткую политику в отношении России".

Президент Трамп в своем Twitter отметил, что ФБР не имело оснований для такого расследования и связал свое решение уволить Коми с тем, как расследовались нарушения в кампании Хиллари Клинтон.

"Я занимаю гораздо более жесткую позицию относительно России, чем Обама, Буш или Клинтон. Возможно, даже более жесткую, чем любой другой президент", - написал Трамп.

Напомним, в Вашингтоне, 4 января 2019 года, Федеральный окружной суд США продлил срок расследования возможного вмешательства РФ в президентские выборы США 2016 года.

В свою очередь Дональд Трамп отказался отвечать на новые вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в американские выборы 2016 года.